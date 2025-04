Pia Babnik brez reza v Južnoafriški republiki

Najboljša slovenska golfistka Pia Babnik se na dveh turnirjih evropske serije Let v Johannesburgu in Cape Townu ni uvrstila v finalni del tekmovanja. Na zadnjem turnirju na igrišču Erinvale Country and Golf Estate v Cape Townu je v dveh dneh dosegla izid dva in tri udarce nad parom igrišča za skupnih +5, kar ni bilo dovolj za rez.

Na turnirju z nagradnim skladom 300.000 evrov je bila najboljša Francozinja Perrine Delacour (-14), zaslužila je 51.000 evrov. Druga je bila domačinka Casandra Alexander (-12; 30.600), tretje mesto pa sta si razdelili Avstralka Kelsey Bennet in Angležinja Bronte Law (obe -11; po 17.850).

Spomnimo, Babnikova je v Johannesburgu zasedla 85. mesto. Zdaj jo 29. aprila čaka nastop na kvalifikacijskem turnirju za US Open, drugem od petih največjih turnirjev sezone, ki je na sporedu konec maja.

Medtem druga slovenska poklicna igralka Ana Belac čaka na naslednji nastop v elitni seriji LPGA. V četrtek, 17. aprila, se bo začel turnir na igrišču El Caballero Country Club v Los Angelesu.