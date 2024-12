Plezalna tekma v Kopru vsaj naslednja štiri leta

Planinska zveza Slovenije (PZS) je od Mednarodne zveze za športno plezanje (IFSC) prejela uradno potrditev, da bo tekma svetovnega pokala tudi naslednja štiri leta v Sloveniji. Prizorišče bo še naprej Koper, tekmo na slovenski obali so tekmovalci in ekipe, ki nastopajo v svetovnem pokalu, ocenili z najvišjo oceno, so sporočili iz PZS.

V letu 2025 bo tekma 5. in 6. septembra, nastop na njej pa je že napovedala dvakratna olimpijska prvakinja in petkratna slovenska športnica leta Janja Garnbret. Ob tolikšni priljubljenosti športnega plezanja, ki je pravkar dobilo tudi najcelovitejši priročnik Osnove plezanja, si PZS pri organizaciji tako odmevnega dogodka želi večjo podporo države. PZS organizira tekme svetovnega pokala že od leta 1996, do leta 2021 je bila tekma v Kranju, zaradi strožjih zahtev IFSC pa se je preselila v Koper.

»V veliko veselje nam je, da smo na sestanku z mednarodno zvezo dobili uradno potrditev, da bo tekma svetovnega pokala tudi naslednja štiri leta v Sloveniji, čeprav smo do zdaj morali kandidirati vsako leto posebej. Potrditev organizacije tekme za takšno obdobje vnaprej je pokazatelj velikega napredka dogodka in zaupanja v organizacijo,« je po sestanku s predstavniki IFSC v Torinu dejal generalni sekretar PZS Damjan Omerzu.

Omerzu se je srečanja udeležil skupaj z organizacijskim vodjo tekme v Kopru Matejem Plankom in izpostavil še en pomemben vidik dosedanjih tekem za svetovni pokal v Kopru: »Zagotovo je pomagal tudi dober obisk gledalcev in dejstvo, da so športniki in ekipe izmed vseh letošnjih tekem svetovnega pokala v športnem plezanju tekmo v Kopru ocenili najvišje.«