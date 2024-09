V Kopru spektakel z Janjo, ki bo imela resne izzivalke; Potočar izziva prvaka

Vsi, ki ste si grizli nohte pred televizorji in se potem veselili zmagoslavja Janje Garnbret na olimpijskih igrah v Parizu, boste danes in jutri prišli na svoj račun. Najboljša športna plezalka na svetu bo pokazala veščine domači publiki na tekmi svetovnega pokala v težavnosti v steni Plezalnega centra Koper. Garnbretova bo ena izmed kar 18 slovenskih reprezentantov, nastopila bosta tudi olimpijski prvak Toby Roberts in tretja z OI Jessica Pilz. Šov zagotovljen.

Planinska zveza Slovenije bo že osemindvajsetič gostila tekmo svetovnega pokala, tretjič v Kopru, kjer sta leta 2022 zmagala Luka Potočar in Ai Mori pred Janjo Garnbret, lani pa Sorato Anraku in Garnbretova. Slednja ima že 45 zmag v svetovnem pokalu, v tej sezoni je nastopila štirikrat in dosegla prav toliko zmag, po dve na Kitajskem in v Innsbrucku. Daleč na drugem mestu je legendarna Jain Kim s 30 zmagami.

Janja Garnbret bo velika zvezda v Kopru. FOTO: Črt Piksi

Slovenska ekipa pod vodstvom selektorja Gorazda Hrena bo zelo številčna, nastopilo bo enajst deklet in sedem fantov. V ženski konkurenci poleg Garnbretove tudi Sara Čopar, Vita Lukan, Lucija Tarkuš, Jennifer Buckley, Rosa Rekar, Lana Skušek, Katja Debevec, Zala Mlakar Starič in Lana Gorič, pri moških pa poleg Potočarja še Lovro Črep, Martin Bergant, Milan Preskar, Gorazd Jurekovič, Luka Jerman in Samo Golob.

Vita Lukan. FOTO: Črt Piksi

Kvalifikacije bodo danes od 9. do 15. ure, polfinale ob 20.00. Finale bo jutri ob 20.00, slovesno odprtje pol ure prej. Mia Krampl je v Parizu drugič nastopila na olimpijskih igrah in bo želela izkušnje unovčiti v Kopru. Vita Lukan je bila lani tretja kljub smoli z izgubljeno vrečko z magnezijem. S 17. mestom na EP v Švici ni bila zadovoljna, v Kopru bo hotela pokazati bistveno boljše plezanje. »Sezona ni šla po željah, za Pariz se mi ni izšlo, zato bom v Kopru želela predvsem uživati,« je dejala 23-letna Radovljičanka, lani zmagovalka tekme v Briançonu.

Sara Čopar. FOTO: Črt Piksi

Sara Čopar je bila na nedavnem evropskem prvenstvu dvakrat četrta (težavnost, kombinacija). Pri 19 letih bi lahko nastopila tudi na mladinskem svetovnem prvenstvu, vendar se je odločila za člansko EP. Ne nazadnje je sedemkratna mladinska šampionka in je čas za korak naprej.

»Zelo sem ponosna na rezultata v Villarsu, čeprav je bilo pri težavnosti malce grenkega priokusa,« je povedala Čoparjeva, ki je opravila maturo na I. gimnaziji v Celju, zdaj gre študirat fizioterapijo na Univerzi na Primorskem. Lani je bila prav v Kopru prvič uvrščena med deseterico v svetovnem pokalu in bo želela narediti še en odličen rezultat.

Rosa Rekar. FOTO: Črt Piksi

Močno konkurenco bo imela tudi v leto mlajši Rosi Rekar, ki je nedavno na Kitajskem postala svetovna prvakinja do 20 let. Julija je bila v Briançonu četrta. Plezalka iz Žirovnice je prav tako opravila maturo in odhaja na biotehniško fakulteto. Lani je prav v Kopru debitirala v svetovnem pokalu.

»Največji napredek sem naredila na mentalnem področju. Bolje sem se naučila obvladovati stres in pritisk. Poleg tega pa sem si z vsake tekme nabrala veliko izkušenj,« je optimistična Rekarjeva.

Luka Potočar. FOTO: Črt Piksi

Na Kitajskem je zablestela tudi sedemnajstletna v Švici živeča Jennifer Buckley, ki je v kategoriji kadetinj do 18 let postala svetovna prvakinja tako v težavnosti kot na balvanih. V Kopru bo nastopila prvič. Da sodi med elito, je pokazala junija, ko je v Innsbrucku v balvanih zaostala samo za Garnbretovo.

Bogat spremljevalni program

Potočar, prvi slovenski športni plezalec na OI, je v Parizu ostal brez finala, na EP je bil peti v težavnosti in četrti v kombinaciji. Specialist za težavnost bo želel doseči drugo zmago v Kopru, toda moral bo premagati olimpijskega prvaka Tobyja Robertsa iz Velike Britanije. »Veselim se tekme v Kopru, kjer je vedno izjemno vzdušje. Zelo bom motiviran, moj cilj so stopničke,« je povedal 22-letni Jeseničan, predlani skupni zmagovalec svetovnega pokala v težavnosti.

Luka Fonda, Sara Čopar, Rosa Rekar, Janja Garnbret, Luka Potočar, Vita Lukan. FOTO: Črt Piksi

V današnjih kvalifikacijah bo skupaj nastopilo 68 deklet in 66 fantov iz 29 držav, ki se bodo želeli uvrstiti v večerni polfinale. Kot kaže, bo prirediteljem na čelu z vodjo tekme Matejem Plankom, ki si obetajo rekordni obisk, šlo na roko tudi vreme, ki se bo pravočasno izboljšalo in omogočilo slovenski športni praznik. Zelo pester bo namreč tudi spremljevalni program.