Čudežna Janja blestela v obleki: Biti najboljša med najboljšimi je posebna čast

»Ob koncu vsakega leta rečem, da naslednje res ne more biti boljše, pa se vselej ugriznem v jezik. Zato zdaj tega ne bom rekla,« se je po koncu prireditve Športnik leta pošalila Janja Garnbret, ki bila znova prva princesa v Gallusovi dvorani in kasneje ob sproščenem druženju v preddverju Cankarjevega doma. Prejela je 305 glasov slovenskih športnih novinarjev, skoraj toliko kot prvi zasledovalki Andreja Leški in Nika Prevc skupaj.

Pri Janji Garnbret tudi najbolj domiselnim novinarjem zmanjkuje presežnikov. Korošica je absolutna vladarica svetovnega športnega plezanja že vrsto let, tako na balvanih kot v težavnosti. Prav na vsaki tekmi, na kateri je nastopila v letu 2024, je zmagala, tudi na olimpijskih igrah je 25-letnica povsem zasenčila konkurenco in ubranila naslov iz Tokia. Zmagala je tudi na domači tekmi v Kopru in vpisala rekordno 45. zmago v svetovnem pokalu.

Kaj je še povedala Janja Garnbret v Cankarjevem domu? Kdo ji je naredil obleko? Kaj je še zaznamovalo njeno leto 2024 zunaj tekmovališč, kaj si obeta od 2025?