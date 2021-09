Po Črni gori ni bilo vse črno, Belorusija je le pobelila formo

Razlika v kakovosti je bila očitna

Tine Urnaut in Klemen Čebulj morata še izboljšati sprejem začetnega udarca. FOTO: CEV

Počasi do maksimuma, prostora za napredek je veliko

Slovenija : Belorusija 3:0 (20, 20, 15) Ostravar Arena, sodnika Porvaznik (Svk) in Cambre (Bel).

Slovenija: T. Štern 9, Pajenk 6, Kozamernik 7, Šket, Vinčić 3, Štalekar, Ž. Štern, Klobučar, Kovačič, Videčnik, Ropret, Urnaut 6, Čebulj 12, Možič; Belorusija: Lazuka, Babkevič 4, Masko 1, Burau, Pranko, Cjuškevič 1, Miškevič 9, Škredau 5, Panašenka 9, Budzjuhin, Kuraš, Marozau, Davjškiba 12.

Vrstni red: Italija 9, Slovenija 6, Bolgarija 5, Češka 4, Belorusija 3, Črna gora 0.

Slovenska odbojkarska reprezentanca je v 3. kolu skupine B evropskega prvenstva v Ostravi vpisala še drugo zmago. Po uri in 25 minutah igre je z izidom 3:0 (20, 20, 15) padla Belorusija. Izbranci selektorjaso že od samega začetka tekme vedeli, kako morajo pritisniti na telesno močne beloruske odbojkarje. Z začetnim udarcem, ob tem je povsem neorganizirana in skrajno zmedena igra Belorusov slovenskim fantom takoj na semaforju pripisala vidno prednost.Ob pritiskanju s servisom je kakšna od slovenskih žog tudi končala v mreži, a visoka raven izkoristka napadov (65 odstotkov, Belorusija le 35) in dvignjena igre v obrambi v primerjavi z uvodnima nastopoma, beloruskemu nasprotniku nista v prvem nizu pustili nobenih možnosti za ugoden izid. Edina nevarnost med tekmeci je bil, z začetnimi udarci je tudi v seriji omogočil šest točk za svojo vrsto, med njimi so bili trije asi.A napadalno se je dvignilj, svoje je z lisičje premetenimi točkami ob mreži, ko so tekmeci pričakovali podajo, dodal tudi. V drugem nizu je vse prav tako potekalo gladko, kot bi bili na redni odbojkarski prometni povezavi med skupinskim delom tekmovanja in končno postajo v finalu. Korektorje sešteval točke, izboljšal se je slovenski sprejem začetnega udarca, torej je bila organizacija napadov za Šterna in druge posledično lažja. Belorusi so napad izboljšali na 57 odstotkov izkoristka, a občutno padli na sprejemu, po blokih pa je bila Slovenija po drugem nizu boljša s 5:2. Kakovost dvakratnih evropskih podprvakov je seveda eno, Belorusije drugo.Tretji niz ni prinesel nič novega v Ostravar Areni, Sloveniji je med drugim uspelo s petimi bloki končati napade Belorusije, skupno število blokov po koncu tekme pa je bilo kar 10:2 v prid naših odbojkarjev. Slovenija se je po uspehu s Črno goro z novo zmago proti Belorusom že uvrstila v osmino finala starocelinskega tekmovanja.Odbojkarji selektorja Alberta Giulianija se bodo na evropskem prvenstvu na čeških tleh v torek ob 16. uri udarili z Bolgarijo.»Dvigujemo našo formo in se približujemo maksimumu, a imamo v nekaterih prvinah še kar nekaj prostora za napredek. Menim, da je to super, zlasti glede na naš razpored tekem. Tokratno predstavo bi na lestvici ocen od 1 do deset ocenil z osmico. Dobro je, da stopnjujemo formo, kajti prihajata Bolgarija in Italija, ki sta na precej višji ravni kot tokratni nasprotnik Belorusija. Tokrat je bilo pozitivno tudi to, da smo odigrali dokaj lahko tekmo in nismo porabili vseh moči. Lahko gremo v hotel na počitek in terapije, da bomo pripravljeni za dvoboj z Bolgarijo,« je po tekmi navrgel Tonček Štern.Klemen Čebulj je dodal:»Mislim, da moramo po tej zmagi predvsem ostati zbrani in se osredotočiti na vsako naslednjo tekmo posebej. Tako smo navajeni, to skozi vsa prvenstva ves čas govorimo. Tekma je za nami, za dvoboj proti bolgarskim odbojkarjem moramo biti zbrani, predvsem pa pozitivni in osredotočeni, da še naprej stopnjujemo našo formo. Torej gremo naprej, mirni in zbrani.«