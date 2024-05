Po pravi drami prizemljili Leteče Holandce

V nadaljevanju preberite:

Slovenski odbojkarji so uvodni turnir letošnje lige narodov začeli s pričakovano zmago, a ta je bila dosežena mnogo težje od pričakovanj. V turški Antalyi je s 3:2 (-31, 22, -20, 21, 25) padla Nizozemska, a tulipani so v dramatični tekmi, trajala je kar dve uri in 45 minut, odigrali izvrstno srečanje in ne bi bilo nezasluženo, če bi na koncu slavili tudi oni. Vodili so z 2:1 v nizih, na koncu pa je posamična kakovost varovancev slovenskega selektorja Gheorgheja Creţuja, predvsem Klemna Čebulja, Tončka Šterna in Jana Kozamernika, rezultatsko tehtnico prevesila v slovenski prid. Več v članku.