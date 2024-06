Božič peti, Hočevar mesto za njim v Krakovu

Slovenski kanuist Luka Božič je na tretji tekmi sezone svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah v Krakovu zasedel peto mesto. V finalu je nastopil tudi Žiga Lin Hočevar, sicer najhitrejši v polfinalu, ki se je na koncu moral zadovoljiti s šestim mestom. Zmagal je Jules Bernardet, Francoz je s suvereno vožnjo in časom 91,12 za 2,27 sekunde ugnal Slovaka Mateja Benuša, tretji je bil Britanec Ryan Westley (+ 2,82).

V moškem finalu sta veslala dva Slovenca. Prvi se je na progo pognal 33-letni Božič, primorski kanuist je v današnjem polfinalu z dvema kazenskima sekundama zasedel osmo mesto. V finalu je bil solidno na poti, imel dve sekundi prednosti, a si je na 17. vratcih prislužil kazen. V cilju tako ni bil zadovoljen, čeprav je za nekaj več kot dve sekundi takrat prevzel vodstvo.

Evropski prvak Žiga Lin Hočevar je bil po zmagi v polfinalu prepočasen v finalu, da bi se znova zavihtel na vrh. FOTO: Kanu Schwaben Augsburg

Hočevar je v polfinalu postavil najhitrejši čas s 93,29 in za sekundo ugnal Westleyja. V finalu je tako 16-letni evropski prvak iz Tacna in zmagovalec uvodne tekme za svetovni pokal v Augsburgu, startal kot zadnji. Mladi Slovenec je sicer progo odpeljal brez dotika, a je bil tokrat prepočasen, izgubljal je nekaj malega skozi celoten nastop in se na koncu uvrstil tik za izkušenejšega rojaka Božiča, za katerega je to najboljša letošnja uvrstitev v svetovnem pokalu.

V ženski konkurenci Slovenk ni bilo v finalu. Sta pa v polfinalu veslali Lea Novak in Alja Kozorog, a bili precej oddaljeni od finala. Novak je s šestimi kazenskimi sekundami in zaostankom 14,12 sekunde končala na 25. mestu, Kozorog pa z dvema dotikoma mesto za njo (+ 14,68). Na Poljskem sicer od Slovencev ne nastopajo Benjamin Savšek, Peter Kauzer, Eva Alina Hočevar in Eva Terčelj, ki se pripravljajo na nastop na olimpijskih igrah v Parizu.