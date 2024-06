Tim Gajser noče še šeste menjave rdeče tablice; obet nove blatne dirke

Z rdečo številko vodilnega v svetovnem prvenstvu motokrosistov razreda MXGP, ki si jo je privozil z drugim mestom na VN Latvije, se bo slovenski krotilec grbin Tim Gajser podal na štart jutrišnje dirke za VN Italije v Maggiori. Že petkrat zapored je rdeča tablica zamenjala lastnika in Gajser si želi prekiniti trend.

Zvezdnik Honde ima štiri točke (454:450) naskoka pred branilcem naslova Jorgejem Pradom (GasGas). Tretji je zmagovalec v Kegumsu Jeffrey Herlings (KTM, 386). Gajser je bil v Latviji drugi v obeh vožnjah, prejel je točko manj od Herlingsa in pet več od Prada.

»Pokazal sem konstantnost v obeh vožnjah in dobro hitrost, četudi nisem dobil dirke. Sem vodilni, a si ne delam utvar, saj je do konca prvenstva še veliko dirk in marsikaj se lahko obrne. Tudi v Maggiori ne bo lahko, čeprav je ta proga zame vsakič nekaj posebnega,« se Gajser zaveda, da je lažje loviti kot braniti, zato bo želel še povečati prednost.

Tim Gajser je bil drugi v Latviji. FOTO: Honda Racing

Maggiora ima skoraj 60-letno zgodovino dirkanja, od vnovičnega odprtja leta 2013 sta po dvakrat zmagala Gajser in Herlings, Prado pa si je tam lani zagotovil prvo lovoriko. Nizozemec Herlings je sicer dobil že pet posamičnih voženj, a vse v razredu MX2, na 450-kubičnem motorju pa v Maggiori sploh še ni nastopil. To je na nek način domača dirka za Gajserjevo moštvo, saj je Hondina evropska tovarna oddaljena le uro vožnje.

»Rdeča tablica je znova na mojem motorju, kar je vedno dober občutek. Dobro mi je šlo v Latviji in rad bi ponovil takšni vožnji tudi v Italiji, kjer sem že večkrat zmagal. Vem, da ne bo lahko, toda vsi v moštvu trdo delamo in si zaupamo. Po nekaj preizkušnjah v slabem vremenu bi se prilegla suha dirka, tudi zaradi navijačev, ki jih vedno pride veliko v Maggioro,« se tretjega zaporednega dirkaškega vikenda v naši soseščini veseli Tiga243, ki se mu želja morda ne bo uresničila. Vremenska napoved ni nič kaj obetavna, zato se bodo morali dirkači prilagoditi progi. Ta je za razliko od latvijske veliko bolj trda, kar 27-letniku iz Pečk najbolj ustreza.

Doslej dve zmagi v Maggiora Parku

Gajser je v Maggiora Parku zmagal leta 2015 v razredu MX2 in leta 2022, ko je osvojil svoj peti naslov svetovnega prvaka. Družbo mu bo znova delal rojak Jan Pancar, ta čas 15. s 94 točkami. Na severu Evrope je bil Trebanjec 18. in 14. V razredu MX2 pa se bo znova preizkusil 17-letni Jaka Peklaj.

Tim Gajser brani vodstvo. FOTO: Honda Racing

Danes ob 17.25 bodo kvalifikacije, v katerih si je Slovenec na Hondinem modelu CRF450R doslej nabiral prednost pred Pradom, ki je sicer dobil že šest velikih nagrad, Slovenec pa le eno – pred slabim mesecem v Franciji. Prva vožnja za VN Italije v razredu MXGP bo jutri ob 14.15, druga ob 17.10. V Maggiori, kjer se ob progi zbere precej slovenskih navijačev, bo deseta dirka od 20. Čez dva tedna se bo karavana preselila na dve dirki v Indonezijo.

Vodja moštva HRC Marcus Pereira de Freitas si obeta lep spektakel. »Tim bo imel veliko navijačev, Italijani pa bodo lahko prvič videli na delu našega Ferruccia Zanchija (12. v MX2, tri dirke je izpustil; op. p.). Vedno je lepo priti v Maggioro, na katero imamo veliko lepih spominov, precej naših zaposlenih živi v bližini in dirko dojemajo kot svojo,« je dejal Brazilec.