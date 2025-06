Po zanimivem prvem dnevu v Mariboru Sloveniji kaže dobro

Slovenska atletska reprezentanca je tretja z 214,5 točke po prvem dnevu druge lige ekipnega evropskega prvenstva, ki poteka v Mariboru. S tem je na zadnjem mestu, ki vodi v prvo ligo. Kapetanka Tina Šutej je edina zmagala v skoku s palico s 4,70 m. Rok Ferlan je bil drugi na 400 m, kjer je s časom 44,70 sekunde popravil slovenski rekord.

Za konec tekmovanja je moška štafeta 4 X 100 m zasedla tretje mesto, Jernej Gumilar, Matevž Šuštaršič, Andrej Skočir in Jurij Beber so s časom 39,12 popravili slovenski rekord (39,20) iz leta 2002. Pred Slovenijo sta Norveška z 228 točkami in Belgija z 226,5 točke. Četrta je Danska z 197 točkami.

Tina Šutej je z zmago Sloveniji priborila pomembne točke. FOTO: Vid Ponikvar/Sportida via AZS

Drugi sta bili še Anita Horvat na 800 m z 1:59,78 in Lucija Potnik, ki je na 100 m tekla osebni rekord (11,57). Ženska štafeta 4 x 100 m je bila peta (44,15).

"Bilo je zelo vroče, na tekmovališču pa je težave delal še močan in spremenljiv veter. Tako smo imele težave pri izbiri palic in zaletu. Kljub temu sem zelo dobro nastopila in tudi drugi tekmovalci niso razočarani. Nasprotno, res smo opravili zelo dobre nastope. Gledalci izjemno navijajo, prvič v atletiki imam tak občutek na domači tekmi," je bila zadovoljna Šutej.

Ferlan je izboljšal rekord nedavno tekmovalno upokojenega Luke Janežiča, ki je 44,84 tekel 21. julija leta 2017 v Monaku. Pred Ferlanom je bil tokrat le svetovni dvoranski in evropski prvak Alexander Doom iz Belgije, ki je s 44,66 tekel rekord prvenstev.

"Malo me je skrbelo, ker je bil na startni listi tudi Doom. Vedel sme, da bo to hiter tek. A sem zdržal dvoboj z njim, le na koncu mi je malce zmanjkalo, da bi ga presenetil. Potrudil sem se, da sem izboljšal slovenski rekord. Še vedno ne verjamem, da mi je to uspelo," se je smejalo Ferlanu.

Rok Ferlan je presenetil z državnim rekordom na 400 metrov. FOTO: Vid Ponikvar/Sportida via AZS

Horvat je po dolgem premoru in majskem mitingu v Zagrebu, ker so ji šivali rane na nogi, dosegla njen najboljši izid sezone. Zmaga je odšla v Avstrijo, ker je Caroline Bredlinger tekla osebni rekord 1:58,95.

"Zaradi velike vročine sem imela veliko težav, tudi po prihodu v cilj. Moj načrt je bila, da zmagam, a se tekmica ni predala do konca. Poleg tega so mi šivali rano in je bil ta mesec namenjen rehabilitaciji, prve dneve sem bila na berglah. A sem ne glede na vse dobro trenirala in zato tekla najhitreje letos," je pojasnila Horvat.

Prvo slovensko uvrstitev med najboljšo trojico je nepričakovano dosegla Potnik iz Radelj ob Dravi. Dvajsetletnica je tekla v prvi, slabši skupini in v rahlem vetru v prsi (-0,2 m/s) tekla osebni rekord 11,57. V drugi skupini je bila hitrejša le Belgijka Selphine Nkansa (11,42), ko je bil veter še močnejši v prsi.