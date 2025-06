Brez Ingebrigtsna in Warholma, a tu sta Čeh in Šutejeva

V nadaljevanju preberite:

V Mariboru ne bo atletskega mitinga diamantne lige, zato na štadionu Poljane niti ne bo norveških superzvezdnikov Jakoba Ingebrigtsna in Karstena Warholma. Na Štajerskem se bo dva dni, danes in jutri, tekmovalo v diviziji 2, drugem kakovostnem razredu evropskega ekipnega prvenstva, med šestnajstimi nastopajočimi državami pa bodo najboljše tri napredovale v elitno skupino. Poleg slovenske ekipe in zvezdnikov Kristjana Čeha in Tine Šutej, preberite kateri odlični tuji atleti in atletinje bodo tekli, skakali ali metali svoje orodje v Mariboru.