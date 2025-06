Če nekoga vidiš ležati na tleh, mu pomagaš vstati

V nadaljevanju preberite:

Neuspeh na ekipnem atletskem tekmovanju je kot zgrešena enajstmetrovka v nogometu: posledic ne čuti le posameznik, ampak celoten kolektiv. »Odlikuje me, da znam med tekom odmisliti bolečino. To mi včasih koristi, lahko pa je tudi past. Takrat je bila,« se najboljši slovenski tekač na dolge proge Vid Botolin spominja diskvalifikacije na evropskem ekipnem prvenstvu, ki je slovensko reprezentanco pred dvema letoma stala uvrstitve v višji rang tekmovanja.

Sistem točkovanja na evropskih ekipnih prvenstvih je preprost. Če nastopi petnajst reprezentanc, zmagovalec posamične discipline svoji reprezentanci prinese 15 točk. Drugi jih prinese 14, tretji 13 … in zadnji eno. Če tekmovalec odstopi, nima veljavnega rezultata ali ga diskvalificirajo, ne prejme nobene točke.

Pred dvema letoma je tekmovanje druge divizije, v kateri nastopa Slovenija, gostila Poljska. Razpletlo se je tako, da je Slovenija za tretjim mestom, ki vodi v višji rang tekmovanja, zaostala za vsega pol točke. V oči sta bodli predvsem dve ničli v moških tekih na 200 in 5000 metrov. Sprinterju Matevžu Šuštaršiču se je strgala zadnja stegenska mišica, zato ni mogel priti do cilja, dolgoprogaš Botolin pa je pregorel v žaru boja in v zadnjih 150 metrih popolnoma izgubil koordinacijo. Večkrat je padel po tleh, se skušal pobrati, enkrat bolj, drugič manj uspešno. Proti cilju se je poskušal odplaziti tudi po vseh štirih, toda iz sekunde v sekundo je postajalo bolj jasno, da mu ne bo uspelo.

»Trpel sem od tretjega kilometra dalje, ampak zdelo se mi je, da trpim normalno. V predzadnjem krogu sem bil v položaju, ki mi je omogočal boj za četrto mesto. Potem pa me je odrezalo,« se spominja tekač, ki bo letos dopolnil 23 let.