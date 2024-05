Poljaki v službi, Slovenci za dušo

V nadaljevanju preberite:

Kakšen konec tedna v Antalyi ali Antaliji, kakor hočete! Pa ne zaradi počitnikovanja, turškega sonca in morja, temveč zaradi odbojke. Slovenska reprezentanca je za konec uvodnega turnirja letošnje lige narodov s 3:2 (-22, 18, 18, -21, 10) odpravila Kanado, nato še Poljsko s 3:0 (20, 21, 18) in storila nov velik korak k olimpijski udeležbi na igrah v Parizu. Predvsem pa so varovanci selektorja Gheorgheja Creţuja, tudi v boju za olimpijsko vozovnico, imeli izjemen ekipni duh. Poljaki ga niso, njihov selektor Nikola Grbić je v trenutku trenerskega premora svojim fantom celo povedal naslednjo krepko: »Vedete se, kot da ste se ob prihodu v službo poštempljali, zdaj pa komaj čakate, da bo delovnega časa konec, in se boste lahko odštempljali.« Tudi poljski sprejemalec Kamil Semeniuk je po tekmi navrgel, da so Slovenci premogli mnogo bolj izrazit ekipni duh.