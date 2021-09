Potočar in Kramplova pokazala kolajni iz Moskve

Najvišje sta s srebrnima kolajnama posegla 19-letni Jeseničan Luka Potočar in 21-letna z Golnika Mia Krampl. Člane odprave sta pozdravila in ekipi čestitala predsednik zveze Jože Rovan ter generalni sekretar Damjan Omerzu. Potočar in Kramplova sta s seboj prinesla tudi kolajni iz prosojne plastike. Na zvezi so jima pripravili presenečenje in ju obdarili s torto.



Letošnje SP v športnem plezanju je bilo peto zaporedno, s katerega se je slovenska reprezentanca domov vrnila z odličjem. Letos pod vodstvom selektorja Gorazda Hrena in trenerjev Luke Fonda in Domna Švaba z dvema srebrnima kolajnama. Slovenska bera kolajn na SP se je začela pred 20 leti, ko je za zlato odličje v težavnosti poskrbela Martina Čufer, v dveh desetletjih od uspeha Čufarjeva pa so slovenski plezalci zbrali že 20 kolajn.



Za zgodovinski dosežek je v svojem prvem finalu na SP poskrbel Potočar. Član športno-plezalnega odseka športnega društva Radovljica je postal svetovni podprvak v težavnostnem plezanju in prvi Slovenec s kolajno na največjem prvenstvu v težavnostnem plezanju, saj so jih v tej disciplini prej osvajala le plezalke.

Novo srebro za Kramplovo

Njegov uspeh je dopolnila Golničanka Kramplova, članica alpinističnega odseka kranjskega planinskega društva je bila pred dvema letoma v Hačiodžiju srebrna v težavnosti, tokrat pa je kot edina Slovenka v Moskvi tekmovala v vseh posamičnih disciplinah in v končnem izračunu prvenstvo končala kot svetovna podprvakinja v kombinaciji.



Mina Markovič je bila v letih 2009, 2011 in 2014 tretja v kombinaciji, leta 2014 tudi svetovna podprvakinja v težavnosti in leta 2016 v Parizu tretja v tej disciplini. Maja Vidmar je v letih 2007 in 2009 osvojila bron v težavnosti, v moški konkurenci pa je Sloveniji prve stopničke priplezal Jernej Kruder z drugim mestom v balvanskem plezanju leta 2014 v Münchnu. Janja Garnbret je leta 2016 v Parizu postala svetovna prvakinja v težavnosti, leta 2018 v Innsbrucku osvojila srebro v isti disciplini ter postala svetovna prvakinja v balvanih in olimpijski kombinaciji, v Innsbrucku si je balvanski bron priplezal tudi Gregor Vezonik. Leta 2019 je Garnbretova v Hačiodžiju pisala zgodovino z zlatimi odličji tako v balvanskem in težavnostnem plezanju kot v kombinaciji.



Pri odličjih Markovičeve in Kramplove v kombinaciji ni šlo za samostojno tekmovalno disciplino. Uvrstitve tekmovalcev so določili na podlagi končnega seštevka posameznih uvrstitev v vsaki od treh disciplin na SP. Šestkratna svetovna prvakinja Garnbretova je tako edina tekmovalka v svetovnem merilu, ki je osvojila zlate kolajne v vseh treh izvedbah tekmovanja v kombinaciji športnega plezanja kot mnogoboju hitrosti, balvanov in težavnosti na SP v letih 2018 in 2019 v Innsbrucku in Hačiodžiju ter na olimpijskih igrah avgusta v Tokiu.



Na OI v Parizu 2024 kombinacije ne bo več na sporedu. Kolajne bodo delili v hitrosti kot posamični disciplini, balvani in težavnost pa bosta del nove združene discipline. Tekmovalni format novega tekmovanja morajo še preizkusiti.

