Prado dobil kvalifikacije v Cozarju, Gajser v lov na naslov z -9

Slovenski motokrosist Tim Gajser je bil v kvalifikacijah zadnje dirke sezone svetovnega prvenstva v španskem Cozarju tretji. Za vodilnim v seštevku elitnega razreda MXGP, domačinom Jorgejem Pradom, ki je slavil tudi v kvalifikacijski vožnji, ima tako pred nedeljsko dirko zdaj devet točk zaostanka.

Sezona svetovnega prvenstva v motokrosu se končuje ta konec tedna v Cozarju. Slovenski as Tim Gajser je po predzadnji dirki na Kitajskem izgubil vodstvo v seštevku elitnega razreda MXGP. Do vodilnega, branilca naslova Prada, pa ga je pred zadnjo postajo ločilo sedem točk.

Zdaj je ta razlika še za dve točki večja, saj je Prado bolje opravil prvi del naloge. Gajser se je že pred potjo v Cozar zavedal, da mu lahko naslov prvaka omogoči le njegova odlična predstava, a tudi če bi dobil vse tri vožnje (današnjo kvalifikacijsko ter obe nedeljski), to ne bi bilo dovolj, če bi bil Prado vselej neposredno za njim.

Naloga je zdaj še malce težja, saj je Prado v kvalifikacijah dobil dve točki več (10-8) in jih ima tako skupno 953. Gajser je zdaj pri 944, tako da bo moral na nedeljski dirki dobiti deset točk več kot Španec, da bi se vrnil na prvo mesto seštevka. V praksi bi to pomenilo dve zmagi in dve tretji mesti Prada.

Drugi v kvalifikacijah je bil Nizozemec Jeffrey Herlings, ki je s tem ohranil nekaj zares majhnih teoretičnih možnosti v boju za naslov. A ker ima zdaj kot tretji v SP 904 točke, na voljo pa jih je le še 50, bi moral za takšen razplet Prado dvakrat ostati praznih rok.

Jan Pancar, drug slovenski predstavnik v elitnem razredu MXGP, je bil tokrat 18. V seštevku je ostal na 14. mestu, saj v soboto ni dobil točk, na nedeljski dirki pa lahko še ujame 13. Latvijca Paulsa Jonassa (274).

V Španiji tokrat nastopa še en slovenski dirkač, Jaka Peklaj v razredu MX2. V današnjih kvalifikacijah je bil 16.

Prva vožnja dirke za VN Kastilje La Manche v Španiji se bo v razredu MXGP v nedeljo začela ob 14.15, druga bo na vrsti ob 17.10. V MX2 bosta vožnji ob 13.15 in 16.10.