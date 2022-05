Prav zadnji nastop je Sloveniji prinesel tako želeno kolajno

Prav zadnji nastop je slovenskemu zastopstvu v karateju na 57. evropskem prvenstvu, ki se bo v nedeljo izteklo v Gaziantepu, prinesel tako želeno kolajno. Zanjo je s tretjim mestom v parakarateju poskrbela Diandra Bekčić (Velenje). V športnih bojih je najvišje posegla Kiti Smiljan (Ljubljana), ki si je po zmagi nad Irko Emmo Dolan (3:1) ter tesnih porazih s Turkinjo Edo Eltemur (1:2) in z Nemko Madeleine Schröter (1:2) v kategoriji do 68 kilogramov izbojevala sedmo mesto.

Zelo dobro je bila na poti tudi Urša Haberl (KK Trbovlje, do 50 kg), ki se je po zmagah nad črnogorsko balkansko prvakinjo Anjo Jović (2:1) in Avstrijko Bettino Plank (2:2), bronasto z lanskih olimpijskih iger v Tokiu, prebila v četrtfinale, v katerem je morala v zadnjih sekundah dvoboja z 1:2 priznati premoč Hrvatici Jeleni Pehar.

Diandra Bekčić je osvojila tretje mesto v parakarateju. FOTO: Facebook D. B.

»Če bi Urša, od katere smo pričakovali največ, saj je na pripravah zapustila vrhunski vtis, ugnala Peharjevo, bi se nato borila za kolajno. Ker je Jelena zatem izgubila, pa je na žalost ostala tudi brez repešaža. Škoda!« je dejal trener Matija Matijević in pristavil, da je bila tudi Kiti Smiljan le eno zmago oddaljena od borbe za odličje.

Preostali slovenski reprezentanti Niklas Tamše Marinič (Shotokan Radenci, do 60 kg), Jaka Taler (Bohinj, do 67 kg), Jaka Gaal (Radvanje, do 75 kg), Aleks Klobasa (Shotokan Radenci, do 84 kg) in Stefan Joksimović (Žalec, nad 84 kg) so se od tekmovanja poslovili že po prvih dvobojih. Brez uvrstitve je v katah ostal tudi Nejc Sterniša (Mawashi Postojna).

Urša Haberl (na fotografiji levo) se je prebila do četrtfinala. FOTO: Voranc Vogel/Delo

»Vsi bodo še imeli priložnost, da se dokažejo. Zdaj se bomo osredotočili na priprave za mladinsko evropsko prvenstvo v Pragi (med 17. in 19. junijem) in sredozemske igre v Oranu (med 25. junijem in 5. julijem),« je še dejal Matijević.