Ruski predsednik Vladimir Putin je z objavljenim predsedniškim odlokom do nadaljnjega odložil izvedbo tako imenovanih svetovnih iger prijateljstva. Te naj bi, kot so sprva napovedali, veljale kot alternativa olimpijskim igram. Izpeljali naj bi jih že letos septembra, a so jih nato preložili – najprej na leto 2025 in zdaj za nedoločen čas.

Šlo naj bi za tekmovanje, ki so ga na splošno razumeli kot odgovor Rusije na prepoved nastopa njihovih ekip in športnikov na olimpijskih igrah v Parizu zaradi ruske ofenzive na Ukrajino. Tekmovanje naj bi potekalo v Jekaterinburgu letos septembra, a je bilo poleti preloženo na nedoločen datum leta 2025.

V ponedeljkovem odloku je navedeno, da so svetovne igre prijateljstva preložene do posebne odločitve ruskega predsednika. Mednarodni olimpijski komite je igre prijateljstva označil za ciničen poskus politizacije športa in države pozval, naj se jih ne udeležijo.

Ukrajina je trdila, da želi Moskva dogodek izkoristiti za propagandne namene. Rusija pa je nasprotno Mok obtožila neonacizma, ker je ruskim športnicam in športnikom ter športnikom svoje zaveznice Belorusije prepovedala tekmovanje pod nacionalnimi zastavami in simboli na igrah v Parizu. Iger so se udeležili le športniki v individualnih športih, in to le tisti, ki niso imeli povezav z ruskimi vojaškimi oblastmi, nastopili pa so lahko pod nevtralnimi simboli.

Rusija je lani napovedala, da bo znova obudila igre prijateljstva, ki so potekale v osemdesetih letih prejšnjega stoletja v Sovjetski zvezi, ko so Sovjetska zveza in večina njenih zaveznic bojkotirale olimpijske igre v Los Angelesu leta 1984 kot odgovor na bojkot držav na čelu z ZDA olimpijskih iger leta 1980 v Moskvi zaradi afganistanske zasedbe s strani Rusije.