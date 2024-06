Premor potrebuje tudi za zbistritev svojih misli

Vsake serije je enkrat konec in tako se je zaključil tudi zmagoviti niz slovenskega profesionalnega boksarja Andreja Bakovića. Po 16 zaporednih zmagah, od tega dvanajstih z nokavtom, je doživel prvi poraz, potem ko je moral na prireditvi v Kulmbachu na Bavarskem priznati premoč Gruzincu Jemalu Šalamberidzeju.

Jeziček na tehtnici se je na stran tekmeca, ki je v svojo statistiko vpisal enajsto zmago (ob enem neodločenem izidu in šestih porazih), prevesila v tretji rundi. »Iz mojega zornega kota je bila to res katastrofalna runda, v kateri sem se dvakrat znašel na tleh. To je presodilo v korist Šalamberidzeja. Proti koncu sem se sicer vrnil v igro in prevzel pobudo, vendar pa to ni bilo dovolj, da bi nadomestil zaostanek,« je razkril 34-letni Ljubljančan, ki je šestrundni dvoboj v srednji kategoriji izgubil po točkah s 54:58, 55:58 in 54:58.

Zdaj si bo privoščil krajši počitek, ki ga potrebuje tudi za zbistritev svojih misli. »Zadnji tedni so bili zelo naporni – pravi tornado. Po premoru pa se bom vrnil na delo,« je še zatrdil Baković.