Prepirala sta se Verstappen in Norris, dobiček je imel Russell

Max Verstappen in Lando Norris sta ob koncu dirke trčila v boju za zmago na VN Avstrije, kar je izkoristil George Russell in prišel do druge zmage v karieri, prve po Braziliji 2022. Verstappen peti, Norris odstopil zaradi napake agresivnega Nizozemca. Ta je še povečal prednost v skupnem seštevku in je na dobri poti do četrtega zaporednega naslova. Naslednja dirka bo v nedeljo v Silverstonu.

Verstappen ni spustil predse Norrisa. FOTO: Joe Klamar/AFP

Britanec George Russell (Mercedes) je zmagovalec dirke za veliko nagrado Avstrije v Spielbergu za svetovno prvenstvo formule 1. Britanec si je zmago privozil po trku vodilnih Nizozemca Maxa Verstappna (Red Bull) in Britanca Landa Norrisa (McLaren) ter na koncu ohranil prednost pred Avstralcem Oscarjem Piastrijem (McLaren), je poročala STA.

Dirka na avstrijskem Štajerskem kakšnih 60 krogov ni ponudila navdušenja in prehitevanj, nato pa se je razvnel boj za zmago med vodilnim Verstappnom, ki je v soboto na domači progi Red Bulla dobil sprintersko dirko in nato kvalifikacije, in Norrisom.

A ta se je po številnih napadih Britanca in obrambah Nizozemca končal s trčenjem, v tem sta si oba predrla pnevmatiko in počasi pripeljala do boksov.

Vse to je izkoristil Russell za tako svojo kot Mercedesovo prvo zmago v sezoni. Za Britanca je to druga zmaga v F1 po Sao Paulu 2022. Še drugič v tej sezoni se je na drugo mesto zavihtel Piastri, tretji je bil Španec Carlos Sainz ml. v ferrariju.

Pod odrom za zmagovalce je končal sedemkratni svetovni prvak Lewis Hamilton (Mercedes), peti je bil na koncu Verstappen. Slednji je kljub temu povečal prednost v seštevku SP. Naslednja dirka SP bo med 5. in 7. julijem v britanskem Silverstonu.