Verstappen najboljši tudi v zmešnjavi, katastrofa Ferrarija

Čeprav so nekateri napovedovali, da bi utegnil imeti Max Verstappen (Red Bull) na tokratni veliki nagradi Kanade za svetovno prvenstvo v formuli 1 določene težave, jih vsaj od daleč ni bilo videti. Nizozemski dirkaški šampion je namreč najbolje opravil s spremenljivimi vremenskimi razmerami in tekmeci ter slavil tretjo zaporedno zmago v Montrealu.

Potem ko je štartal z drugega položaja, se je pri prvem posredovanju varnostnega avtomobila (ta je sicer na stezo zapeljal dvakrat) prebil v vodstvo, ki ga do konca ni več izpustil iz svojih rok. V cilj je pridrvel 3,879 sekunde pred Britancema Landom Norrisom (McLaren) in 4,317 sekunde Georgeom Russloom (Mercedes), ki je včeraj v svojo korist odločil kvalifikacije.

»To je bila dobra dirka, med katero se je zgodilo veliko stvari. V moštvu smo v pravih trenutkih sprejemali prave odločitve in na koncu nadzirali dogajanje za nami,« je ključ do uspeha razkril Verstappen, potem ko je nanizal že jubilejno 60. zmago v kraljevskem avtomobilističnem razredu.

»Tokratna preizkušnja je spominjala na zmešnjavo, meni pa varnostni avtomobil – za razliko od Miamija – to pot ni šel na roke,« je dejal Norris, mešane občutke pa je imel tudi Russell: »Na začetku smo bili sicer hitri, toda ... Občutek imam, kot da sem izgubil zmago, vsekakor pa je bil to korak v pravo smer.« Russllov ekipni kolega in rojak Lewis Hamilton, ki je odpeljal najhitrejši krog dirke, se je moral sprijazniti z nehvaležnim četrtim mestom.

Pravo katastrofo pa je doživelo Ferrarijevo moštvo, saj sta oba dirkača – tako Monačan Charles Leclerc kot tudi Španec Carlos Sainz mlajši – odstopila. Naslednja preizkušnja formule 1 bo čez dva tedna v Barceloni.