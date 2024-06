Verstappnu zastal dih: Ali je še živ?

Nizozemski dirkaški šampion Max Verstappen je minulo nedeljo slavil že tretjo zaporedno zmago na veliki nagradi Kanade in skupno jubilejno 60. v formuli 1. Več sta jih pred njim dosegla zgolj britanski as Lewis Hamilton (103) in nesrečni Nemec Michael Schumacher (91).

Med tokratno dirko v Montrealu, ki so jo odpeljali v različnih vremenskih razmerah (tako v dežju kot soncu), pa je Red Bullovemu zvezdniku za trenutek zastal dih. Vendar ne zaradi spolzke proge, temveč zavoljo svizca, ki mu je v 32. krogu prekrižal pot.

»Ko sem se približeval zadnji šikani, sem videl nekaj pred seboj. Sprva sem mislil, da gre za ostanke katerega od dirkalnikov, nato pa me je prešinilo: 'Oh, ne! To je vendar žival!' V zadnjem hipu sem zavil v desno, kaj se je zgodilo potem, pa ne vem. Ali je še živ?« je na novinarski konferenci vprašal Verstappen.

Pomiril ga je Mercedesov dirkač George Russell, ki je osvojil tretje mesto. »Tudi jaz sem ga videl. Na srečo je stekel stran,« je zaupal 26-letni Britanec. »Še dobro. Če bi ga zadel z dirkalnikom ... Lani mi je v bolid priletel ptič, ne bi rad doživel še trčenja s svizcem,« je še dejal 26-letni Nizozemec, ki je na najboljši poti k četrtemu zaporednemu naslovu svetovnega prvaka. Kot vodilni v skupni razvrstitvi ima že 56 točk naskoka pred drugouvrščenim Monačanom Charlesom Leclercom (Ferrari).

