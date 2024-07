| Drugi športi PREMIUM

Prijateljstvo pred veliko preizkušnjo, največja neumnost Tota Wolffa

Max Verstappen in Lando Norris imata različna pogleda na njuno trčenje v Spielbergu. Nizozemski dirkaški as formule 1 bolj kot do Angleža kritičen do Red Bulla.

Galerija Max Verstappen in Lando Norris sta imela različna pogleda na njuno trčenje. Foto Thomas Coex/Reuters