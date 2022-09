Proti komu je Katarini Srebotnik na Obali kazalo na veliko slavje?

Športni kviz vsako sredo in soboto v Delu V Delo dvakrat na teden odpiramo vprašanja iz športne zgodovine. Rešitve tega kviza v sobotni izdaji in na spletu. Pravilni odgovori iz prejšnjega kviza (21. 9.): 1. A) v Novem mestu; 2. B) 6; 3. B) 28%.

1. Naokrog je 25 let, odkar so branilci domačega naslova prvakov, košarkarji Uniona Olimpije, v izjemni športni drami izgubili na Polzeli proti Kovinotehni Savinjski z 71:73. Domači navijači so vzklikali ime trenerja Borisa Zrinskega, navdušeni pa so bili nad učinkom za zmago dveh slovenskih košarkarjev, ki sta nosila tudi reprezentančni dres. Katera dva sta bila to?

A) Boštjan Nachbar, Jaka Daneu

B) Roman Horvat, Saša Dončić

C) Beno Udrih, Goran Jagodnik

2. Pred dnevi se je od vrhunskega športa poslovila ena vodilnih slovenskih teniških igralk doslej Katarina Srebotnik. Pred natanko 15 leti pa je bila zelo blizu tako želene lovorike na največjem turnirju pri nas. V Portorožu se je uvrstila v finale, dobila prvi niz z s 6:2, nato pa naslednja dva izgubila. Kdo je bila takrat njena tekmica?

A) Vera Duševina

B) Jelena Dementjeva

C) Tatjana Golovin

3. V pričakovanju velike nedeljske predstave na SP v kolesarstvu obračamo liste zgodovine teh tekmovanj in ugotavljamo, da pred 10 leti za Slovenijo na Nizozemskem ni bilo uspeha. Na cestni dirki je odstopilo kar pet naših adutov (Grega Bole, Luka Mezgec, Kristjan Koren, Jani Brajkovič in Marko Kump), naš najboljši v tej preizkušnji, Borut Božič, pa je krepko zaostal za tekmeci. Katero mesto je dosegel?