Prva kolajna za mlade slovenske karateiste na Poljskem

Karateistka Lia Krvina, članica Kolektorja iz Idrije, je na mladinskem evropskem prvenstvu v poljskem kraju Bielsko-Biala osvojila bronasto kolajno v kategoriji kadetinj do 61 kilogramov.

Lia Krvina je na poti do tretjega mesta premagala tekmovalke iz Avstrije, Ukrajine, Turčije in Portugalske. Polfinalni poraz proti tekmovalki iz Kosova jo je samo še dodatno spodbudil, da je nato premagala tekmico iz Nemčije in se zavihtela na zmagovalni oder.

FOTO: Karate zveza Slovenije

Tekmovanje se bo končalo jutri.