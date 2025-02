Še včeraj na izpitu iz matematike, jutri iz svoje postelje na zgodovinsko tekmo

Judoisti in judoistke se bodo ta konec tedna prvič za točke svetovnega pokala potegovali v Sloveniji, med 26 tekmovalci in tekmovalkami, kolikor jih bo jutri in v nedeljo zastopalo naše barve v športni dvorani Maksa Pečarja v ljubljanskih Črnučah, pa ima še posebej velika pričakovanja Kaja Schuster. Optimizem črpa tudi iz dobre pripravljenosti.

»Ocenjujem, da sem v odlični formi, kar sklepam iz naših treningov,« je povedala 20-letna Ljubljančanka, ki se nadeja, da bo dobro pripravljenost pokazala tudi na tekmovanju pred svojimi navijači. »Sem samozavestna in verjamem, da se mi bo izšlo dobro. Ne pričakujem kakšnega – kako naj se izrazim – spodrsljaja,« je poudarila Schustrova, ki na domači turnir gleda predvsem kot na tekmovanje, na katerem bo lahko najbolj uživala.

»Že tako ali tako mi domače okolje pomeni zelo veliko, zato se te tekme res veselim. To bo tudi prvič, da se bom lahko iz svoje postelje odpravila na turnir, verjetno me bodo – kakor v prvem razredu osnovne šole – proti dvorani odpeljali kar starši, ki bodo potem navijali zame s tribun, kjer me bodo spodbujali tudi prijatelji. To bo res poseben občutek,« je dejala judoistka Bežigrada, ki upa, da bo dvorana polna.

Kaja Schuster (na fotografiji s kolegi in kolegicami iz reprezentance) ne skriva visokih ciljev. FOTO: Leon Vidic/Delo

Priprave sredi izpitnega obdobja

S tekmovanjem v Črnučah uradno začenja svojo prvo sezono v članski konkurenci. Med mladinkami je bila izjemno uspešna: predlani je v Haagu osvojila naslov mladinske evropske prvakinje v kategoriji do 70 kilogramov, za nameček ima še dve bronasti kolajni z mladinskih svetovnih prvenstev v Odivelasu 2023 in Dušanbeju 2024. Športne obveznosti uspešno usklajuje s študijskimi na Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani, na kateri je zdaj v drugem letniku.

»Zdaj smo sredi izpitnega obdobja, med katerim mi največji izziv predstavlja vzdrževanje ustrezne teže. V tem času je res težko usklajevati treninge in učenje, pri tem pa povrhu paziti na pravilno prehrano in dovolj spanja. Na žalost si zaradi priprav ne morem privoščiti, da bi – kakor kolegi – študirala pozno v noč,« je pojasnila Schustrova, ki je imela prav včeraj, torej dva dni pred svojim nastopom na zgodovinskem prvem turnirju za svetovni pokal v Sloveniji, izpit iz matematike 3.