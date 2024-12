Prva slovenska nastopa v Budimpešti

Prve nastope so na svetovnem prvenstvu v plavanju v 25-metrskih bazenih opravili tudi Slovenci. Sašo Boškan je na 400 m prosto z osebnim rekordom zasedel 17. mesto, Katja Fain je bila na 200 m delfin mesto slabša.

Fainova z dosežkom 2:10,71, tri sekunde in pol slabše od osebnega rekorda, ter uvrstitvijo ni bila v celoti zadovoljna. »V bistvu sem si želela malo več. Res sem dobro trenirala, veliko sem delala na delfinu in mešanem plavanju, a se mi to žal še ni pokazalo na tekmi. Potrebujem čas, da to res natreniram in potem bo tudi čas boljši. Že začetek je bil malo prepočasen, a odplavala sem, kar sem lahko, v vodi pa se mi je zdelo, da ne morem popolnoma zagnati motorja.«

A kot pravi 23-letna mariborska olimpijka, nujno potrebuje premor od kravla, zato ji ni žal, da na SP ni nastopila na 400 m prosto. Gre za disciplino, v kateri je na zadnjem tovrstnem SP pred dvema letoma v Melbournu osvojila peto mesto, tokrat pa bi se z osebnim rekordom spet prebila v finale.

»Dvakrat sem bila v finalu in naslednja stopnička je kolajna. Za to trenutno nisem sposobna in vesela sem, da bom to sezono trenirala drugače,« je plavalka potrdila novo smer vsaj do poletnega SP v Singapurju, kjer se bo predstavila v istih disciplinah kot v Budimpešti, kjer jo v soboto čaka še tekma na 400 m mešano. Z mladinskim svetovnim rekordom 2:01,96 je bila v kvalifikacijah najhitrejša Kanadčanka Summer McIntosh.

Enaindvajsetletni Boškan je na 400 m prosto s 3:42,93 osebni rekord popravil za tri sekunde, državnemu rekordu Mariborčana Martina Baua pa se je približal na manj kot sekundo, kar je zadostovalo za 17. mesto. Rekord bi bil dosegljiv, če bi imel Boškan močnejšo konkurenco, tako pa je sam v ospredju obvladoval tretjo kvalifikacijsko skupino.

»Definitivno bi šlo hitreje, če bi se lahko koga držal na prvih 300 metrih, na koncu pa šel na vse, kar je moči še ostalo in ga skušal prehiteti. A lahko je biti pameten po tekmi, nihče pa ne ve, kaj bi bilo, če bi začel bistveno hitreje,« je dejal Boškan.

»Pred nastopom pa sem si seveda želel državni rekord, a rezultat je vseeno zelo lep. Po treh letih sem spet dosegel osebni rekord in z doseženim sem zelo zadovoljen. Plaval sem dobro, vesel sem in analizo bova naredila s trenerjem, ki bo povedal, kje in kako se da doseči še več,« je še dodal Boškan in priznal, da je bazen v Duna Areni, kjer je dosegel že prejšnji osebni rekord, zelo hiter, zato ga bo skušal izkoristiti, da v soboto napade državni rekord na 800 m prosto. S 3:37,22 je bil v kvalifikacijah najhitrejši Elijah Winnington iz Avstralije.

Vnovič se je izkazala tudi Američanka Gretchen Walsh, ki je s 56,06 dosegla nov rekord prvenstev na 100 m mešano ter za polfinale napovedala napad na lasten svetovni rekord 55,98.