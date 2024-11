Avstralska olimpijka z največ trofejami napovedala upokojitev

Emma McKeon, dobitnica kar 14 olimpijskih kolajn na igrah v Riu, Tokiu in Parizu, od tega šestih zlatih, ter osemkratna svetovna rekorderka, je na instagramu zapisala, da jo je plavanje izoblikovalo v osebo, kakršna je danes. Vendar se veseli novega poglavja.

Prejela je številne zahvale s strani avstralskih in plavalnih navijačev. FOTO: Clodagh Kilcoyne/Reuters

»Danes se uradno upokojim od športa. Vsekakor sem pripravljena na naslednji del svojega življenja, nad katerim sem navdušena in se ga veselim. Mislim, da še nisem imela časa za razmislek o vsem. A želim si, da otroci vedo, da sem bila nekoč v enakem položaju kot oni – sanjala sem, da bom nekega dne naredila nekaj velikega,« je 30-letnica zapisala na družbenih omrežjih.

»Želim si vplivati na življenja ljudi tako, da jih spodbujam, naj si močno prizadevajo in gredo za svojimi sanjami in se ukvarjajo s tem, do česar so strastni. Naj vas ne bo strah sprejeti težkih stvari in si zastaviti ambicioznih ciljev, ki so lahko včasih strašljivi ... Tako si prizadevamo doseči svoje sanje.«

Srebrna avstralska štafeta z OI v Parizu. FOTO: Clodagh Kilcoyne/Reuters

Emma McKeon je na igrah v Riu leta 2016, Tokiu 2020 in Parizu 2024 osvojila 14 olimpijskih medalj, od tega šest zlatih, tri srebrne in pet bronastih. Njenih sedem odličij v Tokiu je bilo največ, kar je katera koli plavalka dosegla na posameznih igrah, in enako kot katera koli športnica iz katerega koli športa na posameznih olimpijskih igrah.

Osvojila je kar 14 olimpijskih medalj, od tega šest zlatih, tri srebrne in pet bronastih FOTO: Evgenia Novozhenina/Reuters

Vodja avstralske olimpijske ekipe Anna Meares je pohvalila plavalko za njen vpliv na reprezentanco, avstralsko plavanje in širšo športno skupnost. »V vsej svoji karieri je Emma delovala ponižno in z iskreno ljubeznijo do tega, kar počne. Ostati na vrhu na treh igrah in preseči seštevek medalj vseh drugih avstralskih olimpijcev v naši ponosni zgodovini je dokaz njenega značaja in predanosti,« je dejala Anna Meares. »Emma zapušča šport kot ikona,« je dodala.

Anna Meares. FOTO: Gonzalo Fuentes/Reuters

Emmi McKeon so se ob slovesu poklonili številni drugi športniki, avstralski olimpijski komite jo je pohvalil za dosledno »postavljanje standardov odličnosti«, medtem ko je avstralska plavalna zveza zatrdila, da si jo bodo zapomnili kot legendi Dawn Fraser ali Iana Thorpa.