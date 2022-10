Razjezil francoskega šampiona težke kategorije, ko ima čas, rad kvačka

V nadaljevanju preberite:

Kako je Enej Marinič, ki je prejšnjo nedeljo na turnirju za grand slam v Abu Dhabiju zablestel s tretjim mestom in tako kot prvi slovenski judoist na tej ravni tekmovanja za svetovni pokal osvojil kolajno v težki kategoriji, opisal pot do svojega največjega uspeha, zakaj je bil po dobljenem dvoboju za tretje mesto v šoku, komu se je še posebej zahvalil, kateri je bil prvi šport 24-letnega Mariborčana, kako je razjezil francoskega šampiona Teddyja Rinerja, na kateri fakulteti je vpisal magistrski študij, kaj 188 cm visoki in 128 kg težki Mariborčan rad počne v prostem času ...