Rok Turk vodi, odstop Marka Grossija

Na reliju Železniki, tretji postaji sezone državnega prvenstva, po sobotnem delu vodi Rok Turk (Hyundai i20 rally2). Na drugem mestu je Boštjan Logar (Škoda Fabia R5), ki zaostaja 27 sekund. Odstopil pa je državni prvak Marko Grossi (Hyundai i20R5).

Železniki so tretja postaja DP po dirkah v Vipavski dolini in Velenju. Dirka na Gorenjskem letos doživlja 11. izvedbo, dirkači bodo morali skupno prevoziti deset hitrostnih preizkušenj, skupna dolžina je 94 kilometrov. Na štartnem seznamu je bilo 67 posadk, med njimi 48 slovenskih. Nekdanji večkratni državni prvak Turk je na tej dirki zmagal že štirikrat, lani pa je skupno slavil Avstrijec Simon Wagner, medtem ko je bil Turk najboljši v seštevku slovenskega prvenstva.

Prav boj Turk – Grossi je bil glavni mik preizkušnje; a do dvoboja pravzaprav ni prišlo, saj je Grossi zaradi tehničnih težav in odpovedi črpalke za gorivo odstopil že v drugi hitrostni preizkušnji. Za branilca naslova je to že druga ničla v sezoni, saj ni končal niti prve dirke v Vipavski dolini.

Turk je po drugi strani sezono začel precej bolje, saj je dobil tako vipavski kot velenjski reli. Prvo HP je v soboto dobil Turk pred Logarjem in Grossijem, razlika med prvo trojico je bila takrat dobrih pet sekund, po Grossijevem odstopu pa je Turku blizu ostal le še Logar, ki se na tej dirki na sceno vrača po daljšem premoru, a z dirkalnikom najmočnejšega razreda.

A je tudi on v vsakem »brzincu« izgubljal, po koncu dneva oziroma po prvih štirih preizkušnjah (po dvakrat so vozili HP Zala in Stari vrh) je tako prednost Turka že skoraj pol minute. Tretji pa je po sobotnem delu Mitja Klemenčič (Škoda Fabia), ki pa za Turkom zaostaja že minuto in 23 sekund. Na četrtem mestu je Martin Čendak (Opel Corsa rally 4), šesti pa je Mark Škulj (Opel Corsa rally 4).

Reli se bo nadaljeval in končal v nedeljo, ko bo na sporedu še šest hitrostnih preizkušenj (po trikrat Podlonk in Jamnik), cilj dirke bo ob 16. uri v Železnikih. Naslednja postaja po Železnikih pa bo reli Dolina zelenega zlata v Žalcu 23. in 24. avgusta.