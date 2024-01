Romunski vaterpolisti predobri za slovenske

Slovenska vaterpolska reprezentanca je na evropskem prvenstvu na Hrvaškem v skupini D v Dubrovniku izgubila proti Romuniji s 5:13 (1:6, 2:2, 1:2, 1:3). Po porazu s Slovaki so slovenski vaterpolisti na evropskem prvenstvu v Dubrovniku izgubili tudi z Romuni. Medtem ko so bili v obračunu s Slovaki dokaj enakovreden tekmec, izgubili pa zaradi velikega števila napak in zapravljenih priložnosti, so bili Romuni tokrat prepričljivo kakovostnejša ekipa.

Tudi tokrat so Slovenci delali napake, priložnosti pa je bilo v uvodu malo. Slovenija je tekmo začela z zapravljeno prednostjo igralca več, dvema izgubljenima žogama v napadu in iztečenim napadom. Romuni pa so vsakič odgovorili z golom in po treh minutah vodili s 4:0, s čimer je bil zmagovalec praktično znan. Skupaj so varovanci Mirka Vičevića v prvi četrtini imeli petkrat prednost igralca več, zadeli so le enkrat, ko je Andraž Pušavec znižal na 5:1.

Naslednji izziv bodo sprejeli v torek

Agresivnejša obramba Slovenije je nato prinesla bolj enakovredno sliko v bazenu, več slovenskih akcij in gol Benjamina Popovića za 6:2 ter zadetek kapetana Jaše Kadivca iz petmetrovke. Da se je ta del končal 2:2, pa gre zahvala tudi vratarju Juretu Betonu, ki je prikazal nekaj odličnih obramb.

V tretjem delu je priložnost v slovenskem golu dobil 30-letni Gašper Žurbi in dobro opravil svoje delo. Romuni so četrtino sicer dobili z 2:1, za Slovenijo je zadel Mariborčan Jurij Seljak, na obeh straneh pa je vratarjema nekajkrat pomagal tudi okvir vrat.

V drugi minuti zadnjega dela je Slovenija ostala še brez Kadivca, ki je bil izključen po ostri obrambi nad romunskim centrom Silvianom Colodrovschim, dve minuti kasneje pa po tretjem prekršku še brez Andraža Pušavca. Tekmeci so razliko še povišali, gol za Slovenijo pa je v tem delu dosegel Vukašin Stefanović. Naslednji tekmec Slovencev bo v torek Nizozemska.