Rossi pripravljen odpustiti Marquezu, a šele čez 20 ali 30 let

»Alex Barros me je naučil zavirati in vstopati v ovinek, saj je bil zelo hiter. Z Johnom McGuinnessom sem še vedno v stikih, s Colinom Edwardsom in Antonyjem Gobertom pa sem zelo užival na in ob stezi,« se je za BT Sport spominjal Valentino Rossi, ki se po koncu letošnje sezone poslavlja od aktivne dirkaške kariere.



Za največjega talenta je italijanski veteran označil Avstralca Caseyja Stonerja, pohvalil je tudi Jorgeja Lorenza. »Če govorimo o talentu, je bil Casey nepremagljiv. Jorge tudi, nisem si zaslužil takšnega moštvenega kolega pri Yamahi, morda bi morali počasnejši motocikel dati meni,« je priznal Rossi.



Dirkaški doktor ni zmogel zadržati solz, ko je beseda nanesla na umrlega rojaka in dobrega prijatelja Marca Simoncellija. »To je bila res katastrofa, še posebej zaradi tega, kako se je vse skupaj zgodilo ... Res škoda,« je bil ganjen Rossi.

Marquez bo na spravo še čakal

Posebej težko pričakovan je bil njegov odgovor na vprašanje o Marcu Marquezu, s katerim sta uprizorila nekaj nepozabnih bitk, sploh dokler je bil Rossi na tovarniški yamahi še konkurenčen zvezdniku ekipe Repsol Honda.



»Je velik tekmec in eden najboljših vseh časov, a z njim na stezi se ne počutim preveč dobro. Težko ga je premagati. Koliko časa bo moralo preteči, da se bova razumela? Menim, da 20 ali 30 let ...« na njuna bližnja srečanja, med katerimi je najbolj odmevala Italijanova brca v smeri Katalonca na dirki v Sepangu leta 2015, ki je odločila boj za naslov prvaka, še vedno ni pozabil Rossi.



Leta 2041, ko se izteče postavljeni rok, bo imel Rossi 62, Marquez pa 48 let, v najslabšem primeru pa bosta oba še deset let starejša, ko se bosta po Italijanovih napovedih lahko brez grenkobe ozrla na skupne sezone v motoGP.

