Rudolf popeljal Ingebrigtsna do rekorda, poraz Warholma

Na mitingu atletske diamantne lige v Monaku je Avstralka Jessica Hull dosegla svetovni rekord v neolimpijskem teku na 2000 metrov, v teku na 400 metrov z ovirami pa je Američan Rai Benjamin premagal Norvežana Karstena Warholma. Slovenka Neja Filipič je bila v troskoku sedma s 14,26 metra. S tem je dosegla najboljši letošnji izid, dosegla ga je v tretji seriji.

»Super zadovoljna sem z nastopom, čeprav nisem konstantno dosegala odrivov, ampak na koncu sem naredila najboljše skoke v tej sezoni. Na začetku sem bila nervozna, kot letos še ne, a sem potem videla, da mi lahko uspe. To bo še dodatna motivacija za OI,« je nastop ocenila Filipičeva. Prva tri mesta so osvojile Kubanka Leylanis Perez Hernandez (14,96), Thea LaFond iz Dominike (14,87) in Ukrajinka Marina Bech-Romančuk (14,81).

Neja Filipič je postavila najboljši izid sezone. FOTO: Aleksandra Szmigiel/Reuters

Hullova je na 2000 metrov slavila s časom 5:19,70, s čimer je izboljšala dosedanji najboljši izid v teh disciplini Francine Niyonsabe iz Burundija, ki je leta 2021 v Zagrebu tekla 5:21,56. Hullova je sicer na prejšnjih dveh svetovnih prvenstvih osvojila sedmi mesti na 1500 metrov, letos je bila na dvoranskem SP četrta na 3000 metrov.

V teku na 200 metrov je slavil Letsile Tebogo iz Bocvane s časom 19,87, tretji z zadnjega SP je premagal Alexandra Oganda iz Dominikanske republike (20,02).

Najtežje pričakovana disciplina večera je bil tek na 400 metrov z ovirami, kjer so se pomerili trije najhitrejši v zgodovini te discipline. Benjamin, Warholm in Brazilec Alison Dos Santos so prvič nastopili na istem tekmovanju po olimpijskih igrah v Tokiu.

Takrat je slavil Warholm s svetovnim rekordom 45,94, na lanski finalni tekmi diamantne lige v Eugenu pa je Benjamin že premagal Norvežana. Tudi tokrat je bil Warholm poražen. Po slabšem startu je Američan tekmeca ujel in prehitel po zadnji oviri in ga nato premagal, tekel je 46,67. Warholm je zaostal šest stotink, Dos Santos je bil tretji (47,18).

»Nisem tekel, da bi bil prvi, ampak sem predvsem hotel videti, kje sem in kaj je v meni. Na ravnini nisem bil tako dober kot ponavadi, toda zmagal sem, tako da je tudi to v redu,« je po slavju dejal tekač iz Los Angelesa, ki sicer redko nastopa v Evropi. Dodal je, da ga glavni cilji sezone seveda čaka čez dva tedna: »Grem domov, da se pripravim na vrhunec sezone. V Parizu bo norišnica, rad bi zmagal, verjamem, da to zmorem.«

Karsten Warholm je čestital Raiju Benjaminu za zmago. FOTO: Valery Hache/AFP

Norvežan Jakob Ingebrigtsen je postavil evropski rekord na 1500 metrov s 3:26,73. V tem teku je ritem narekoval tudi slovenski tekač Žan Rudolf. Ingebrigtsen je sicer izboljšal lastni rekordni dosežek (3:27,14), njegov današnji čas je šesti najboljši v zgodovini te discipline. Drugi je bil Kenijec Timothy Cheruiyot (3:28,71), tretji pa njegov rojak Brian Komen (3:28,80).

Alžirec Djamel Sedjati je postavil najboljši izid na svetu na 800 m (1:41,46). Premagal je Španca Mohameda Attaouija (1:42,04) in Francoza Gabriela Tuala (1:42,10). »Trdo sem garal za to. Zdaj razmišljam o svetovnem rekordu, upam, da se bo to zgodilo na olimpijskih igrah, imam še dva tedna časa za priprave,« je dejal Sedjati.

Jessica Hull se je veselila svetovnega rekorda. FOTO: Manon Cruz/Reuters

Za še en najboljši izid na svetu je nato poskrbel Američan Quincy Hall, ki je na 400 metrov dosegel čas 43,80. S tem je postal 23. atlet s časom pod 44 sekund, njegov dosežek je 13. vseh časov na svetu.

»Vedel sem, da sem hiter, po ameriških kvalifikacijah sem vedel, da moram še stopnjevati. Čutim pa, da imam še rezerve, le sta mi mora dobro uspeti,« je bil zadovoljen Američan.