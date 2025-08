Šah prestal ognjeni krst med e-športi

V nadaljevanju preberite:

V Savdski Arabiji poteka svetovni pokal v e-športih, na katerega so letos prvič v program vključili tudi šah. Gre za neke vrste logično nadaljevanje velikanskih sprememb, katerim je kraljevska igra s starodavno tradicijo podvržena v dobi sodobnega tehnološkega razvoja in so dodaten zagon dobile po izbruhu pandemije leta 2020. Računalniki so postali nepogrešljivi in so med drugim praktično povsem nadomestili nekatere tradicionalne metode treninga in priprav, digitalne šahovnice pa so začele konkurirati pravim. Tudi ko gre za samo izvedbo tekmovanj. Pojavili so se tako imenovani hibridni formati, v katerih nasprotnika, čeprav se nahajata v istem prostoru, igrata prek računalniškega zaslona. Na ta način je publiki omogočena veliko bolj preprosta in celovita izkušnja spremljanja dogajanja in po besedah najboljšega igralca na svetu Magnusa Carlsena je šah naravnost ustvarjen za digitalno dobo.