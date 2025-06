V nadaljevanju preberite:

Minuli konec tedna so na svoj račun prišli mladi šahisti, ki so se v Mariboru med seboj merili na posamičnem in ekipnem mladinskem in kadetskem državnem prvenstvu v hitrih disciplinah. Pri posameznikih je bilo letos prijavljenih zgolj 52 šahistk in šahistov, v ekipni konkurenci pa 15 klubov ...