Še pomnite spektakel na ledu v puljskem amfiteatru?

Športni kviz vsako sredo in soboto v Delu

Vrhunski šport premore bogato tradicijo v Sloveniji in svetu. Odpiramo različno zahtevna vprašanja z različnih področij športa. Pravilne odgovore poiščite v sobotni izdaji Dela in na spletni strani Delo.si. Pravilni odgovori iz prejšnjega kviza (10. 9.): 1. C) 12 milijonov; 2. C) 200 cm; 3. B) 37.300.

1. Tako kot v teh dneh je slovenska košarkarska reprezentanca pred 15 leti igrala na evropskem prvenstvu. Takrat je v Madridu ob koncu po zmagi proti Franciji zasedla 7. mesto. Na tej zadnji tekmi je bil najučinkovitejši Jaka Lakovič (26 točk), kdo pa je bil takrat selektor slovenskih košarkarjev?

A) Jure Zdovc

B) Boris Zrinski

C) Aleš Pipan

2. Natanko 10 let je naokrog od nenavadnega hokejskega spektakla v znamenitem puljskem amfiteatru. Takrat so namreč v 3. in 4. kolu nekdanje EBEL pri Medveščaku iz Zagreba igrali z Olimpijo in Vienno dve spektakularni tekmi na ledeni ploskvi v istrski metropoli. Koliko je v evrih znašal strošek priprave obeh tekem v Pulju?

A) 150.000

B) 300.000

C) 450.000

3. September 1992 je bil poseben za takrat vodilno teniško igralko na svetu. Monika Szeles (Seleš), jugoslovanska državljanka madžarske narodnosti iz Novega Sada, je obranila naslov najboljše na odprtem prvenstvu ZDA, v finalu je ugnala špansko tekmico Arantxo Sanchez. Katera po vrsti je bila ta lovorika za grand slam takrat za Moniko?