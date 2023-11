Slovenci namesto v Izrael k sosedom

Vaterpolsko evropsko prvenstvo 2024, na katerem bo nastopila tudi slovenska moška reprezentanca, bo med 4. in 16. januarjem prihodnje leto v Zagrebu in Dubrovniku na Hrvaškem. Ženske (5.-13.1.) bodo turnir odigrale na Nizozemskem, so potrdili pri Evropski plavalni zvezi (Len).

Gre za izbor, o katerem so mediji že pisali, danes pa ga je potrdila še Len. Ta je nadomestnega prireditelja iskala po tem, ko je v prejšnjem mesecu zaradi vojne odpovedala tekmovanje v izraelski Netanji.

»Po terorističnih napadih na izraelsko ljudstvo smo bili prisiljeni prireditev preseliti. Zaradi športnikov sem vesel, da nam je uspelo pridobiti dva izvrstna gostitelja in velika hvala obema zvezama na Hrvaškem in na Nizozemskem, ki sta se v tako kratkem času potrudili narediti vse, da lahko prvenstvo izpeljemo. Skupaj bomo uredili vse,« je ob tem povedal predsednik Lena Antonio Silva.

Slovenija bo na EP nastopila v skupini C skupaj s Slovaško, Nizozemsko in Romunijo. Prvak se bo neposredno uvrstil tudi na olimpijske igre v Parizu, obenem pa bo prvenstvo tudi evropsko kvalifikacijsko sito za nastop na svetovnem prvenstvu februarja v Dohi.