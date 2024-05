Slovenci peti na svetu

Slovenski odbojkarji so se po zelo dobro odigranem uvodnem turnirju elitne lige narodov in zaporednih zmagah nad Nizozemsko, Francijo, Kanado in Poljsko povzpeli na visoko peto mesto na svetovni lestvici, kar je najvišje doslej.

Slovenska moška odbojkarska reprezentanca, ki se skozi nastope v ligi bori za uvrstitev na olimpijske igre v Parizu, je izjemnim dosežkom iz preteklih let, med drugim štirim kolajnam na zadnjih petih evropskih prvenstvih, dodala nov mejnik.

Po zmagah nad aktualno olimpijsko prvakinjo Francijo in aktualno evropsko prvakinjo ter prvopostavljeno reprezentanco sveta Poljsko na uvodnem turnirju lige narodov v Turčiji, se je Slovenija povzpela na visoko peto mesto na svetovni lestvici.

Ob Poljakih so pred Slovenci na lestvici le še Italijani, Američani in Japonci, v prvi deseterici pa tem ekipam družbo delajo še Brazilci, Francozi, Argentinci, Kubanci in Nemci. Slovenci so bili v svetovni razvrstitvi doslej najvišje uvrščeni 24. junija 2021, ko so po zaključku lige narodov v Riminiju zasedali šesto mesto.

Slovenske odbojkarice, ki te dni tekmujejo v zlati evropski ligi, na svetovni lestvici zasedajo 24. mesto. Slednje jih še vodi na svetovno prvenstvo prihodnje leto. Uvrstitev na odbojkarski mundial bi bila za slovenska dekleta zgodovinska, prva.