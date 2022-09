Slovenci uspešno začeli pot proti mundialu

Slovenska futsalska reprezentanca je v Mariboru začela nov cikel kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2024. Tekmec je bila Črna gora, izbranci Tomislava Horvata so zmagali s 3:1 (1:1). V kvalifikacijski skupini 5 je še Kazahstan, z njim se bo Slovenija v gosteh merila 8. oktobra.

Slovenci so odlično začeli tekmo, že v drugi minuti je kapetan Igor Osredkar zadel iz bližine za 1:0. Tudi pozneje so imeli pobudo, vendar je niso nadgradili s še kakšnim zadetkom. Za nameček pa so tri minute in pol pred koncem polčasa Črnogorci izenačili, ko je Aleksandar Obradović streljal od daleč, žoga je v hrbet zadela Nejca Hozjana, spremenila smer in končala v slovenski mreži.

Slovenija, ki je na lestvici Mednarodne nogometne zveze precej višje kot Črna gora, se je tudi v uvodu drugega polčasa nekako mučila s tekmecem, imela pobudo, dvakrat zadela okvir vrat, a izid se ni spremenil. V 31. minuti pa je domača vrsta le izigrala črnogorsko obrambo, iz bližine pa je nato zadel Žiga Čeh. Le dve minuti pozneje je Slovenija povečala prednost, ko je tudi iz bližine žogo v mrežo potisnil Denis Totošković za končni izid.

Kljub temu, da zaradi poškodb selektor ni mogel računati na Tilna Gajserja in Marka Mohoriča, je Slovenija na šesti medsebojni tekmi četrtič premagala Črno goro, ob tem ima proti njej še dva neodločena izida.

Glavni del kvalifikacij se bo končal v letu 2023, in sicer bo Slovenija 3. marca gostovala v Črni gori, 8. marca pa bo gostila Kazahstan. V elitni del tekmovanja bo napredovalo 12 zmagovalcev skupin in štiri najboljše drugouvrščene ekipe. Preostalih osem drugouvrščenih ekip pa bo šlo v dodatno razigravanje, kjer bo ta osmerica deljena v štiri pare, skupni zmagovalci teh parov pa se tudi uvrstijo v elitni del kvalifikacij.

V elitnem delu kvalifikacij bo igralo 20 reprezentanc, ki jih bo žreb 5. julija 2023 razdelil v pet skupin. Pet zmagovalcev skupin bo neposredno potovalo na svetovno prvenstvo. Štiri najboljše drugouvrščene ekipe iz petih skupin pa se bodo med seboj merile še za dve prosti mesti.

Gostitelj SP 2024 ni še znan. Na zadnjem svetovnem prvenstvu lani v Litvi je naslov svetovnega prvaka osvojila Portugalska.