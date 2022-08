Slovenija bo na Bavarskem oktoberfest imela že avgusta

V nadaljevanju preberite:

Evropska prvenstva v več panogah na istem prizorišču in sočasno, po Berlinu, tam le v kraljici športov, in Glasgowu leta 2018, se bodo za drugo izdajo nastanila v Münchnu. V bavarski prestolnici bodo tekmovali v devetih športih: atletiki, odbojki na mivki, kajakaštvu na mirnih vodah, kolesarstvu, namiznem tenisu, triatlonu, športni gimnastiki, veslanju in športnem plezanju. Slovenija ima veliko adutov za osvojitev žlahtnih odličij, prednjačita športna plezalka Janja Garnbret in atlet Kristjan Čeh.