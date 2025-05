Slovenke uspešno čez zahtevno prvo oviro, jutri že naslednja

Slovenske karateistke Hana Debeljak (do 61 kg), Elizabeta Molnar (do 68 kg) in Zala Maria Žibret (nad 68 kg) so uspešno začele ekipne boje na ekipnem evropskem prvenstvu v Jerevanu. V uvodnem krogu so naše reprezentantke, vse so članice KK Ljubljana, zanesljivo z 2:0 premagale Črnogorke in se tako uvrstile v osmino finala, v kateri se bodo jutri pomerile s Srbkinjami.

Zala Maria Žibret je na lanskem evropskem prvenstvu v Zadru zablestela z bronasto kolajno. FOTO: KK Ljubljana

Med posameznicami je eno zmago v glavnem mestu Armenije dosegla zgolj Hana Debeljak, ki je uvodoma v kategoriji do 61 kilogramov izločila Angležinjo(2:1), nakar je izgubila z Latvijko(1:4) in v repešažu pa je bila od slovenske karateistke boljša še Hrvatica(4:7). To je bilo dovolj za deveto mesto, kar je tudi edina naša posamična uvrstitev na tekmovanju v Jerevanu.

Elizabeta Molnar je morala v prvem krogu priznati premoč Slovakinji Sari Krivdovi (1:7), Zala Maria Žibret, ki je na lanskem prvenstvu stare celine v Zadru navdušila z bronasto kolajno, pa je tokrat v uvodnem dvoboju potegnila krajšo proti Romunki Marii Cristini Coman (2:4).

Od tekmovanja v armenski metropoli sta se hitro poslovila tudi Jaka Gaal (do 75 kg), ki je z 0:5 klonil proti Litovcu Tomasu Balciusu, in kataš Jure Sluga (35,80), ki je izpadel po porazu s Hrvatom Dinom Huićem (37,40).