Slovenki za kos 8,5 milijona evrov vredne pogače

Najboljše golfistke sveta dobivajo vse večjo vrednost v globalni športni družini tudi pri finančnem vrednotenju njihovih tekmovanj. Od danes do konca tedna je na sporedu tretji od petih majorjev sezone, na katerem bosta sodelovali tudi Pia Babnik in Ana Belac. Za turnir v Congressional Country Clubu v Bethesdi so prireditelji z izdatno podporo pokroviteljev pripravili nagradni sklad v višini 9 milijonov dolarjev; v primerjavi z lanskim letom so ga podvojili.