Slovenske odbojkarice drugič poražene, tokrat boljše Čehinje

Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je v tretjem nastopu v kvalifikacijski skupini F za nastop na evropskem prvenstvu v Daugavpilsu izgubila proti vodilni reprezentanci Češke z 1:3 (21, -22, -19, -16).



Izbranke selektorja Alessandra Chiappinija so v prvem delu kvalifikacij v Latviji sprva v četrtek izgubile proti Bosni in Hercegovini z 0:3, v petek pa so premagale Latvijke s 3:0. Tokrat pa so bile nemočne proti favoriziranim Čehinjam, ki so z eno nogo že uvrščene na EP, ki ga bodo med 18. avgustom in 4. septembrom gostile Srbija, Bolgarija, Hrvaška in Romunija.



Povratne tekme bodo od 13. maja dalje v Zenici v BiH, na EP pa se bosta uvrstili najboljši dve reprezentanci.

Na vrhu skupine F so Čehinje s tremi zmagami, sledi BiH z zmago, porazom in tekmo manj, tretja je Slovenija z zmago in dvema porazoma, na dnu pa je po dveh odigranih tekmah Latvija brez točk.



Slovenija na tekmi s Češko: Mori 3, Grudina 10, Lorber Fijok 7, Janežič, Eržen 21, Bračko 1, Zdovc Sporer 2, Zatković, Najdič, Velikonja Grbac, Boisa 2, Potokar 10, Mazej, Planinšec 7.

