Slovenske strelke sedme v New Delhiju

Slovenska ženska strelska reprezentanca je na ekipni tekmi svetovnega pokala v New Delhiju v disciplini malokalibrska puška trojni položaj na 50 metrov zasedla sedmo mesto.



Slovensko ekipo so sestavljale Živa Dvoršak, Klavdija Jerovšek in Urška Kuharič, ki so zadele 852 krogov. Zmagale so Poljakinje, ki so v finalu po točkah premagale Indijke s 47:43.



V tekmi za tretje mesto so bile strelke iz Indonezije boljše od Madžark, tudi ta dvoboj se je po točkah končal s 47:43.

V kvalifikacijah ekipne tekme so bile najboljše Poljakinje z 872 krogi, za njimi pa so se uvrstile Indijke (864), Madžarke (857) in Indonezijke (856).



Slovenska strelska reprezentanca je na prvi letošnji tekmi za svetovni pokal v Indiji dosegla izjemen uspeh. Živa Dvoršak je dosegla svojo prvo zmago na tekmah za svetovni pokal, po sredini zmagi v kraljevski strelski disciplini pa si je izborila tudi nastop na poletnih olimpijskih igrah med 23. julijem in 8. avgustom v Tokiu.



Uspeh 29-letne Ljubljančanke, ki bo tretjič nastopila na olimpijskih igrah po Londonu 2012 in Rio de Janeiru 2016, je dopolnila tri leta mlajša strelka iz Ormoža Urška Kuharič, ki je v velikem finalu v disciplini MK trojni položaj zasedla sijajno šesto mesto. Tretja slovenska predstavnica Klavdija Jerovšek je v najbolj zahtevni strelski disciplini osvojila 29. mesto.



Na sobotni posamični tekmi z zračno puško na 10 metrov je bila najboljša Kuharičeva, ki je zadela 626,4 kroga in zasedla 14. mesto. Jerovškova je s 624,6 kroga osvojila 24., Dvoršakova pa s 620,6 kroga 32. mesto. Slovenija je ekipno tekmo končala na petem mestu.



Mednarodna strelska zveza (Issf) je odpovedala aprilsko tekmo za svetovni pokal v južnokorejskem Changwonu. Slovenska reprezentanca bo naslednjo veliko tekmo imela med 20. majem in 6. junijem v Osijeku, kjer bo na sporedu evropsko prvenstvo z zračnim, malokalibrskim in velikokalibrskim orožjem ter puško šibrenico.

