Slovenski jadralki na Portugalskem tik pod vrhom

Na čelu jadralk za zdaj Španki

Slovenski jadralki bosta merili visoko tudi v Tokiu. FOTO: Uroš Kekuš Kleva

Najboljši slovenski jadralkiinsta na evropskem prvenstvu razreda 470 v Vilamouri na Portugalskem po drugem dnevu na petem mestu v odprti konkurenci, v evropski pa četrti. Imata 26 točk, v četrti regati sta bili sedmi, v peti pa 15., ta uvrstitev se jima kot najslabša črta iz skupnega seštevka.»Danes je veter pihal med štirimi do sedmimi vozli, veliko manj kot v nedeljo. Zato nismo imeli 'prostega pumpanja' in je bilo treba biti od začetka v ospredju, da si lažje kontroliral tekmice. V ozadju se je bilo zaradi manjših hitrosti res težko prebiti naprej, ker v ospredju niso delali napak. V drugi regati sva ves čas lovili tekmice in končali pri repu flote. V prvi sva boljše začeli, imeli boljši položaj in zapirali skupno ter pogojno dobro opravili nastop. Druga pa je bila katastrofalna, zato z današnjim dnevom nisva zadovoljni. Imava pa še veliko regat do konca EP in greva naprej,« je povedala krmarka Mrakova.V zadnji regati pred olimpijskimi igrami v Tokiu sta vodstvo prevzeli Špankiin, ki sta marca letos, prav tako v Vilamouri, postali svetovnih prvakinji. Po dveh tretjih mestih imata 11 točk in sta iz na vrh napredovali iz četrtega mesta.Po treh regatah vodilni Francozinjiin, branilki naslova, sta sedaj drugi s 13 točkami, bili sta 6. in 8. V obeh današnjih regatah sta zmagali Brazilkiin, ki imata 20 točk. Na četrto mesto sta se povzpeli Švicarki Linda Fahrni in Maja Siegenthaler, ki imata po drugem in 17. mestu prav tako 20 točk. Slovenski jadralki sta izgubili eno mesto iz uvodnega dneva, na šesto pa sta iz drugega nazadovali BritankiinEvropski podprvakinji in nekdanji svetovni prvakinji (2019) sta bili 17. in 11. in imata 27 točk. Krmarka Millsova je olimpijska zmagovalka, ki pa za razliko od OI v Riu de Janeiru sedaj nastopa z drugo flokistko, z McIntyrejevo. Sedaj imata točko zaostanka za članicama portoroškega Pirata.