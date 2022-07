Slovenski odbojkarji na Poljsko tudi s Čebuljem in Ropretom

Kot so sporočili z Odbojkarske zveze Slovenije (OZS), bo v Gdansk odpotovala najmočnejša slovenska zasedba, vključno s povratnikom Klemnom Čebuljem in Gregorjem Ropretom, čigar nastop je bil pod vprašajem. Tako bo v Gdansk odpotovala naslednja zasedba: Tine Urnaut, Čebulj, Rok Možič, Žiga Štern, Tonček Štern, Mitja Gasparini, Alen Pajenk, Jan Kozamernik, Danijel Koncilja, Matic Videčnik, Jani Kovačič, Alan Košenina, Dejan Vinčić in Ropret.

Avstralec na slovenski klopi Mark Lebedew bo tako lahko računal tudi na Čebulja, ki na prvih dveh turnirjih ni igral, v izjavi za OZS pa je Korošec izrazil zadovoljstvo ob vrnitvi v izbrano vrsto.

»Lepo se je priključiti reprezentanci po dolgem počitku. Zelo vesel sem, da sem tukaj in da bom lahko pomagal reprezentanci do želenega cilja. Res pa je, da bo ta cilj težko uresničljiv, a ne nemogoč,« je sprva dejal 30-letni sprejemalec. »Če se bomo na preostalih nekaj treningih približali želeni formi in jo obdržali na treh zaporednih tekmah s Srbi, nato pa sledijo še Iranci in Bolgari, se lahko nadejamo zmag in tega, da se uvrstimo na zaključni turnir,« je prepričan Čebulj.

»Najpomembneje je, da so fantje, ki so zboleli na Filipinih, nazaj in na 100 odstotkih. Tudi Tinetova vrnitev po poškodbi dobro napreduje, obenem pa ni imel novih težav. Še vedno ni 100-odstoten, a zadovoljni smo z napredkom ter tudi z vrnitvijo Čebulja, ki je zelo pomemben člen ekipe. To so pozitivne stvari. V nadaljevanju tekmovanja se bomo zanašali na izkušnje iz preteklosti ter uspehe s pomembnih tekmovanj. Vsa naša pozornost pa je na tekmi s Srbijo,« je ob tem dejal slovenski selektor.

Možič: Ne smemo iskati izgovorov

Slovenija bo morala za napredovanje med najboljših osem ekip, ki bodo sodelovale na zaključnem turnirju v Bologni med 20. in 24. julijem, v primerjavi s prvima dvema turnirjem v Braziliji in na Filipinih precej bolje odigrati zadnje štiri tekme na Poljskem.

»Zagotovo nam ni bilo lahko na dveh turnirjih, zdaj nam bo pa še malce težje. Na srečo je vsaj potovanje kratko, kar je dobra stvar. Seveda pa v tem ne smemo iskati izgovorov, zakaj nam na prvih dveh turnirjih ni šlo najbolje,« je dodal mladi slovenski sprejemalec Možič.

»Upam in verjamem, da smo se s prvih dveh turnirjev nekaj naučili. Šport je sestavljen iz porazov in zmag. Zdaj nam bo lažje, ker smo v polni postavi. Kdorkoli manjka, se pozna kakšen odstotek ali dva. Ko nam je bilo najtežje, smo vedno odigrali dobro in verjamem, da bo tako tudi tokrat. Osredotočeni gremo na prvo tekmo s Srbijo, ki je za nas najbolj pomembna,« je še dodal član Verone.

Doslej je na osmih tekmah Slovenija zabeležila tri zmage in pet porazov, kar zadošča za trenutno deseto mesto. Razlika do osmega mesta, ki ga drži Iran, je ena zmaga oz. tri točke. Slovenijo na zadnjem turnirju čakajo tekme proti Srbiji (6. t. m.), Bolgariji (7.), Iranu (8.) in Poljski (10.). Poljaki po osmih tekmah zasedajo drugo mesto, Iranci so osmi, Srbi deveti, Bolgari pa predzadnji, 15.