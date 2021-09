Slovenija proti Poljski: začelo se je s škandalom V ŽIVO

Ob 17.30 se je začela polfinalna tekma evropskega prvenstva v odbojki med Slovenijo in Poljsko v Katovicah. Slovenci lovijo tretjo uvrstitev v sklepno dejanje starocelinskega prvenstva, tam so bili dvakrat prekratki za zlato, Poljaki, dvakratni zaporedni svetovni prvaki, se varovancem Alberta Giulianija želijo maščevati za polfinalni poraz pred dvema letoma v Ljubljani.



Giuliani je klubski trener na Poljskem, v Asseco Resovii igrajo trije poljski reprezentanti in tudi slovenski as Klemen Čebulj, rivalstvo bo na obeh straneh mreže izjemno. Slovenski selektor in kapetan Tine Urnaut vlogo favoritov prepuščajo gostiteljem, seveda pa bodo storili vse za novo zmago nad Poljsko.



Že pred samo igro pa se je začelo s škandalom. Pred polno dvorano Spodek so prireditelji namreč namesto slovenske najprej predvajali romunsko himno, prekinili so jo šele po posredovanju uradnega napovedovalca in po žvižgih slovenskih navijačev. Iz vrste, postrojene pred dvobojem, je izstopil tudi jezni Dejan Vinčić. Nato so spustili slovensko himno, pri poljski ni bilo takšnih težav, je pa ta tako ali tako slovanska oziroma jugoslovanska. Še ena provokacija s poljske strani pač, je pa denimo poljsko himno pel tudi selektor, Belgijec Vital Heynen.



Prvi niz je dobila Poljska s 25:17. Slovenija je povedla s 7:5, a nato je Jakub Kochanowski z nizom petih zaporednih odličnih servisov zamajal sprejem Giulianijevih fantov, gostitelji so povedli z 12:7. Bilo je tudi 21:14 po nizu štirih servisnih bomb Wildreda Leona. Bartosz Kurek je bil odličen v napadu s šestimi točkami, tudi drugi korektor Lukasz Kaczmarek je bil odličen, tudi z asom za 25:17.

