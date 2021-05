Slovenski orjak z odličnim metom

Kristijan Čeh lovi mejo 70 metrov. FOTO: Jože Suhadolnik

Ptujčanje na drugi tekmi letošnje mednarodne atletske lige Telekom Slovenije v Slovenski Bistrici v metu diska znova zablestel in se ob zmagi z 68,17 m v težkih vremenskih razmerah približal svojemu slovenskemu in mlajšemu članskemu evropskemu rekordu (69,52 m), ki ga je dosegel pred dvema dnevoma na Ptuju.Čeh je drugi del nastopa opravil v nalivu, ta je sicer občasno ves čas oviral nastopajoče na mitingu, največ pa dosegel na uvodu. V prvi seriji so mu namerili izid tekme (68,17 m), ob dveh neveljavnih poskusih je imel še 66,76, 62,32 in 61,93 m.»Fantastičen rezultat, bili so slabi pogoji, niti sapice vetra za povrh. Malo je drselo v krogu za izmet, ampak ne preveč. Le osredotočiti se moram na tehniko in potem disk kar leti. Magična meja 70 m bo prišla, ko se bo vse izšlo,« je dejal 22-letni Čeh, ki meri 206 cm.Prvo slovensko atletsko ime ta čas je na Ptuju vrgel ne le ta čas drugi izid sezone na svetu, ampak le nekaj centimetrov manj od olimpijskega rekorda. »Se zavedam tega, ampak to moraš vreči na OI, tisti trenutek šteje, nič drugega. Ni pomembno, koliko vržeš prej na kakšnem mitingu. Ampak počasi, moj čas bo še prišel,« je dodal Čeh.