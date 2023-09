Slovenskim borcem in borkam kar osem kolajn na svetovnem prvenstvu

Slovenski tekvondoisti so igrali zelo vidne vloge tudi na letošnjem svetovnem prvenstvu (neolimpijskega) združenja ITF v Tampereju. Iz Finske so se namreč vrnili s kar osmimi kolajnami, od tega štirimi zlatimi.

V absolutni konkurenci so se z naslovi svetovnih prvakov ovenčali Tyra Barada (do 50 kg), Urša Terdin (do 70 kg) in Žiga Zagoranski (do 63 kg), med mladinci pa se je na najvišjo stopnico zmagovalnega odra zavihtel Bian Nabernik (do 70 kg).

Med članicami se je slovesne razglasitve najboljših udeležila tudi Elizabeta Črnkovič (do 75 kg), ki si je izbojevala srebrno odličje, v mladinski konkurenci sta z žlahtnima kovinama nase opozorili tudi srebrna Neža Guštin (do 45 kg) in bronasta Eva Zorenč (do 57 kg), drugo mesto pa je osvojila tudi mlajša mladinka Nina Korošec (do 44 kg).

Na svetovnem prvenstvu v Tampereju je sicer moči merilo kar 1148 tekmovalcev in tekmovalk iz 64 držav.