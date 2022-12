Če ne bi verjel, da lahko marsikaj izboljša, sploh ne bi kandidiral

V nadaljevanju preberite:

Kaj je med svojimi prednostnimi nalogami izpostavil Franjo Bobinac, novi predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS), kdo mu je prvi čestital po zmagi na 51. redni in hkrati volilni skupščini OKS, kakšen zaplet se je zgodil tik pred začetkom glasovanja, kdo vse mu bo pomagal v ožji ekipi, brez koga je ostal tik pred zdajci, za koga se bo zavzemal kot prvi mož naše krovne športne organizacije, kaj je v zadnjih tednih in mesecih slišal od športnih delavcev in zanesenjakov, ko je hodil po terenu, za katero državo je častni konzul v Sloveniji, kako je njegovo zmago komentiral njegov predhodnik Bogdan Gabrovec ...