Domen ponovil Patrikovo in Ivanovo uvrstitev

Od četverice slovenskih tekvondoistov se je kot zadnji na svetovnem prvenstvu olimpijskega združenja WT v Guadalajari predstavil Domen Molj, ki je v kategoriji do 54 kilogramov zasedel deveto mesto. Na tem položaju sta pristala tudi Patrik Divković (do 87 kg) in Ivan Trajkovič (nad 87 kg).

Potem ko je bil Molj, ki je na letošnjih sredozemskih igrah v Oranu potrdil svojo nadarjenost z bronasto kolajno, v uvodnem krogu prost, je bil v drugem v dveh rundah boljši od Britanca Zacka Sarsoze (5:4, 10:2). V osmini finala se je nato mladi član kluba Pantar postavil po robu Hrvatu Josipu Teskeri in po uvodni izenačeni rundi (0:1) izgubil tudi drugo (2:5) ter se poslovil od tekmovanja.

Z naslovom svetovnega prvaka se je v najlažji kategoriji okitil madžarski reprezentant Omar Salim, ki je v velikem finalu premagal domačega borca Cesarja Rodrigueza (14:3, 11:9). Bronasti odličji sta osvojila Južnokorejec Jun-seo Bae in Po-yen Chen iz Tajvana.