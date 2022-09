Svojevrsten podvig Patrika Divkovića na svetovnem pokalu v Ljubljani

Slovenskemu tekvondoistu Patriku Divkoviću je uspel svojevrsten podvig, saj se je še tretjič zapored ovenčal z zlato lovoriko na tekmovanju za svetovni pokal v Ljubljani. Na poti do nove končne zmage v kategoriji do 87 kilogramov je danes v dvorani Tivoli premagal Erola Nucija iz BiH, Kitajca Kaija Wuja in v finalu brez boja Iranca s srbskim potnim listom Mahdija Khodabakhshija, ki je zaradi poškodbe mišice predal obračun.

»Da sem že tretjič zmagal na tem meni najljubšem turnirju, mi pomeni ogromno. Ne vem, ali je to že uspelo komu na svetu, od slovenskih tekvondoistov zagotovo še nikomur,« je bil vesel 23-letni Vrhničan, ki si je s tem uspehom izbojeval dragocenih dvajset točk v kvalifikacijah za olimpijske igre leta 2024 v Parizu. Za nameček si je še dodatno okrepil samozavest pred novembrskim svetovnim prvenstvom v Guadalajari.

»Tudi v Mehiki bo moj cilj kolajna,« je dal Divković jasno vedeti, da bo tudi na letošnjem vrhuncu meril na žlahtno kovino. Še pred odhodom v Guadalajaro pa bo svojo pripravljenost prihodnji mesece preveril na tekmovanju za veliko nagrado v Manchestru, kjer se je konec letošnjega maja izkazal z bronastim odličjem.

Jure Tozon (desno) si je priboril peto mesto. FOTO: Blaž Samec/Delo

Od naših borcev sta si uvrstitvi v Tivoliju priborila tudi Domen Molj (do 54 kg) in Jure Tozon (do 63 kg), ki sta si na odprtem prvenstvu Slovenije priborila peti mesti. Molj je najprej ugnal Jordanca Fawzija Nassarja in nato izgubil s Srbom Reljo Ivkovićem, Tozon pa je bil boljši od Azerbajdžanca Hanoghlana Karimova, premoč pa je moral priznati Nemcu grškega rodu Iordanisu Konstantinidisu.

Že po prvem dvoboju v težki kategoriji pa se je poslovil olimpijec Ivan Trajković (nad 87 kg), za katerega je bil usoden neugodni Kitajec Yaoxi Wang.